ბონომ კიევის მეტროში იმღერა

ლეგენდარული ირლანდიური როკჯგუფის, U2-ს სოლისტმა ბონომ 8 მაისს კიევის მეტროში ჯგუფის ცნობილი კომპოზიციები შეასრულა და ასე გამოხატა მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ.

ინსტაგრამზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც ბონო მეტროსადგურ „ხრეშჩატიკზე“ მღერის - მისი გამოჩენა იმ დროს მეტროში მყოფი ყველა უკრაინელისათვის სიურპრიზად იქცა.

U2-ის მუსიკოსებმა შეასრულეს ყველასთვის ცნობილი ჰიტები, მათ შორის, ცნობილი სიმღერა "With or without you".

„ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ. გმადლობთ, ბატონო ბონო“, - წერენ ისნტაგრამზე.