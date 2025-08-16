ტრამპი: ომის დასრულების საუკეთესო გზაა სამშვიდობო შეთანხმება და არა - უბრალოდ ცეცხლის შეწყვეტა

აშშ-ის პრეზიდენტმა 16 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ თუ უკრაინის პრეზიდენტთან, ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრა „გამოვა“, შესაძლოა, შემდეგი შეხვედრა პუტინთანაც გაიმართოს.
ტრამპის შეხვედრა რუს კოლეგა ვლადიმირ პუტინთან, 15 აგვისტოს ალასკაში კონკრეტული შედეგების გარეშე დასრულდა.
ტრამპის განცხადება ზელენსკისთან შეხვედრის გარშემო მოჰყვა ალასკის სამიტს. უკრაინის პრეზიდენტი ორშაბათს შუადღისას ვაშინგტონში, ოვალურ კაბინეტში შეხვდება ტრამპს.
„თუ ყველაფერი გამოვა, ჩვენ პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრას დავგეგმავთ“, - განაცხადა ტრამპმა Truth Social-ის პოსტში.
ტრამპი თვლის, რომ საჭიროა პირდაპირ სამშვიდობო შეთანხმებაზე გადასვლა, იმოწმებს Reuters-ი ტრამპის პოსტს: „რუსეთსა და უკრაინას შორის საშინელი ომის დასრულების საუკეთესო გზა არის პირდაპირ სამშვიდობო შეთანხმებაზე გადასვლა, რომელიც ომს დაასრულებს და არა უბრალოდ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება“, - თქვა მან.
