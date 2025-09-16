Accessibility links

საბა ბუაძემ „ლელო“ დატოვა

„ლელო - ძლიერი საქართველოს“ ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, საბა ბუაძემ პარტია დატოვა. მიზეზი მომდევნო, 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაა.

„დღეს უკვე მამუკა [ხაზარაძე] და ბადრი [ჯაფარიძე] თავისუფლები არიან, შესაბამისად მინდა გითხრათ, რომ სრულად დავტოვე „ლელო“...

ხედვებს შორის სხვაობის მიუხედავად, „ლელოში“ ვტოვებ ბევრ მეგობარს, რომლებთან ერთადაც პოლიტიკური ბრძოლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო“, - დაწერა საბა ბუაძემ „ფეისბუკში“.

2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. ამ არჩევნებში დიდი ოპოზიციური პარტიებიდან მონაწილეობას აპირებენ „ლელო - ძლიერი საქართველო“ და „გახარია საქართველოსთვის“. მათ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმეს, რომლის მიხედვითაც საერთო კანდიდატებზე უნდა შეჯერდნენ - ასეთი [თბილისის მერობის] კანდიდატია ირაკლი კუპრაძე.

ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს ამბობენ „კოალიცია ცვლილებისთვის“, „ერთიანობა - ნაციონალური მოძრაობა“, „ფედერალისტები“ და ა.შ.

მეხუთე პრეზიდენტი, წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი, არჩევნების თემას „შემოგდებულს“ უწოდებს - რამაც „გახლიჩა ოპოზიცია და დაასუსტა პროტესტი“.

