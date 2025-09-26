გარდაიცვალა ტიგრან კეოსანიანი RT-ის ხელმძღვანელის მარგარიტა სიმონიანის ქმარი

59 წლის, ქმრის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია მარგარიტა სიმონიანმა გაავრცელა.
კეოსაიანი გასული წლის ბოლოს მოათავსეს კლინიკაში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში და ამ დრომდე კომაში იმყოფებოდა.
ტიგრან კეოსაიანი სანქცირებული იყო კანადაში, როგორც დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული აგენტი. მანამდე კეოსაიანი ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის პერსონალური სანქციების ქვეშ მოექცა.
2022 წლის ივლისში YouTube-მა დაბლოკა კრემლის მომხრე რეჟისორ ტიგრან კეოსაიანის არხი "Кеосаян Daily".
