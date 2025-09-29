რუსეთში „უცხოეთის აგენტების შემოქმედების საჯაროდ გამოყენების“ აკრძალვა სურთ

დუმას საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ე.წ. პარლამენტმა. მისმა „თავმჯდომარემ“ ვლადიმირ კონსტანტინოვმა რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო „რია ნოვოსტის“ განუცხადა, რომ უნდა აიკრძალოს „უცხოეთის აგენტების შემოქმედების საჯაროდ შესრულება, ჩვენება, ტრანსლაცია, გაქირავება, დემონსტრაცია, განთავსება საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო ქსელებში, მათ შორის ინტერნეტში“.
კონსტანტინოვის თანახმად, დარღვევისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა უნდა დაწესდეს.
რუსეთში „უცხოეთის აგენტების“ რეესტრში 1050-ზე მეტი ფიზიკური და იურიდიული პირია. მათ შორის არიან მწერლები, მუსიკოსები, მსახიობები, ჟურნალისტები, უფლებადამცველები, პოლიტიკოსები და სამოქალაქო აქტივისტები. ისინი პუტინის პოლიტიკის კრიტიკოსები და უკრაინაში ომის მოწინააღმდეგეები არიან.
2025 წლის სექტემბრიდან რუსეთში ამოქმედდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა თანახმად „უცხოეთის აგენტებს“ სრულად აეკრძალათ საგანმანათლებლო საქმიანობა.
