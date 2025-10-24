Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
საზოგადოება

live ⚖ ირაკლი ღარიბაშვილის სასამართლოს სხდომა - ლაივბლოგი 24/10/2025

იხ. კომენტარები

საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ირაკლი ღარიბაშვილს, ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო - 1 მლნ ლარის შეფარდება და პასპორტის ჩაბარება მოითხოვა.

New posts
14:35

14:34 - სხდომა დასრულდა. საინტერესოა ისევ უკანა შესასვლელიდან გაიყვანენ თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, არადა სასამართლოში შესმოვლამდე მას კონტროლი უნდა გაევლო. მას ახლავს დაცვის სამსახურის თანამშრომლებიც.

14:35

14:33 - ირაკლი ღარიბაშვილს გირაო შეეფარდა ერთი მილიონი ლარის ოდენობით. მას აეკრძალა ქვეყნის დატოვება და ჩამოერთვა პასპორტი.

წინასასამართლო სხდომა 16 დეკემბერს 14:00-ზე დაინიშნა.

14:35

14:33 - მოსამართლე ეკა ბარბაქაძე ადგილზე თათბირით აცხადებს გადაწყვეტილებას და სრულად ეთანხმება პროკურატურის შუამდგიომლობას.

14:34

14:31 - „რამის თქმა ხომ არ გსურთ?“, - ეკითხება მოსამართლე ირაკლი ღარიბაშვილს.

„არაფერი“, - უპასუხა ღარიბაშვილმა.

მას მეტი არაფერი უთქვამს

ჩამოტვირთე მეტი

ფორუმი

XS
SM
MD
LG