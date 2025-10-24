14:34 - სხდომა დასრულდა. საინტერესოა ისევ უკანა შესასვლელიდან გაიყვანენ თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, არადა სასამართლოში შესმოვლამდე მას კონტროლი უნდა გაევლო. მას ახლავს დაცვის სამსახურის თანამშრომლებიც.
14:33 - ირაკლი ღარიბაშვილს გირაო შეეფარდა ერთი მილიონი ლარის ოდენობით. მას აეკრძალა ქვეყნის დატოვება და ჩამოერთვა პასპორტი.
წინასასამართლო სხდომა 16 დეკემბერს 14:00-ზე დაინიშნა.
14:33 - მოსამართლე ეკა ბარბაქაძე ადგილზე თათბირით აცხადებს გადაწყვეტილებას და სრულად ეთანხმება პროკურატურის შუამდგიომლობას.
14:31 - „რამის თქმა ხომ არ გსურთ?“, - ეკითხება მოსამართლე ირაკლი ღარიბაშვილს.
„არაფერი“, - უპასუხა ღარიბაშვილმა.
მას მეტი არაფერი უთქვამს
ფორუმი