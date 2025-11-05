პაატა შამუგიას სასამართლო

17:42 - პაატა შამუგია თანამედროვე ქართველი პოეტი და ლიტერატურული პრემია „საბას“ ორგზის ლაურეატია. 2015 წელს ის გახდა პირველი პოეტი, რომელმაც ორჯერ მიიღო პრემია „საბა“ საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის. მისი ლექსები თარგმნილია ინგლისურ, სპარსულ, ფრანგულ, თურქულ, რუსულ, უკრაინულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და გერმანულ ენებზე.
17:37 - პაატა შამუგია გუშინ, 4 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე სხვა დემონსტრანტებთან ერთად გადავიდა.
მასთან პოლიცია მაშინ მივიდა, როცა ის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან თავისუფლების მოედნისკენ მიდიოდა.
17:35 - პაატა შამუგიას ადმინისტრაციულ საქმეს მოსამარლე მანუჩარ ცაცუა განიხილავს. იქამდე, სანამ შსს-ს იურისტი მოვა, ადვოკატი ვიქტორ კვიტატიანი ვიდეომტკიცებულებებს ნახულობს, რომელიც საქმეშია.
17:33 - პაატა შამუგია პოლიციელებმა სხდომათა დარბაზში შემოიყვანეს, თუმცა სასამართლო ვერ იწყება. შსს-ს იურისტს ელოდებიან, რომელიც სხვა პროცესზეა და სანამ არ დაასრულებს, ვერ მოვა.
