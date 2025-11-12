Accessibility links

უკრაინა იტყობინება, რომ მისმა ძალებმა დაარტყეს რუსეთის ქიმიურ ქარხანას ბუდიონოვსკში

საილუსტრაციო ფოტო: ბუდიონოვსკი
საილუსტრაციო ფოტო: ბუდიონოვსკი

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა ძალებმა დაარტყეს რუსეთში, სტავროპოლის ტერიტორიაზე მდებარე ქიმიურ ქარხანა „სტავროლენს“.

სააგენტოს ცნობით, ქარხანა, რომელიც „ლუკოილს“ ეკუთვნის და, სხვათა შორის, ნახშირწყალბადის ნედლეულისგან პოლიმერებს აწარმოებს, რუსეთის არმიას აწვდის მასალებს, მათ შორის დრონების წარმოებისთვის. ამ ტერიტორიაზე რამდენიმე აფეთქება დაფიქსირდა და მიმდინარეობს ზარალის შეფასება.

ქარხანა ბუდიონოვსკში მდებარეობს. 11-12 ნოემბრის ღამეს მომხდარი აფეთქებების შესახებ ადგილობრივმა მოსახლეებმა განაცხადეს.

ხელისუფლებამ აღიარა აალება და განაცხადა, რომ ის ჩამოგდებული დრონების ნამსხვრევებმა გამოიწვია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სტავროპოლის ტერიტორიაზე ოთხი უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.

სტავროლენის ქარხანაზე ადრე უკვე განხორციელდა უკრაინული დრონებით დარტყმები.

გარდა ამისა, უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ უკრაინის არმიამ დონეცკის ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში, სოფელ ნოვი მირში, რუსული საბრძოლო მასალის საწყობი დაბომბა.


