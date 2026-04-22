უკრაინის დრონებით შეტევა განხორციელდა ანექსირებულ სევასტოპოლზე

22 აპრილის ღამით უკრაინის დრონებმა იერიში მიიტანეს ანექსირებული სევასტოპოლის პორტზე - იუწყებიან უკრაინის და რუსეთის ხელისუფლებები.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით, დარტყმა განხორციელდა შავი ზღვის ფლოტის, "სტრელეცკის" ხომალდთა მარშრუტების მართვის პუნქტზე.
22 აპრილის ღამით სევასტოპოლის რუსი გუბერნატორი, მიხაილ რაზვოჟაევი ტელეგრამის არხით იუწყებოდა ქალაქში საჰაერო თავდაცვის სისტემის ამოქმედებაზე. მისი ინფორმაციით, რუსეთის სამხედროებმა ჩამოაგდეს ხუთი დრონი, დაზარალებულები არ არიან.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ასევე იუწყება სროლაზე ანექსირებულ ყირიმში და შავი ზღვის აკვატორიის თავზე, თუმცა დეტალებს არ აზუსტებს.
გარდა ამისა, უკრაინის გენერალური შტაბის მონაცემებით, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს დრონების მართვის პუნქტებს რუსეთის კურსკის ოლქის კოროვიაკოვკისა და ტიოტკინის რაიონებში, ასევე ანალოგიურ პუნქტს, "მოლნიას" ხარკოვის ოლქის დობროლიუბოვკის რაიონში.
