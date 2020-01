მწვავე შეფასებების ქრონიკა - ამერიკიდან, ევროპიდან

As a member of the @housesciencegop Committee, I wrote this letter to Georgia's PM because of delayed reforms & a declining climate for U.S. investment in #Georgia , especially for energy companies here in the U.S. Energy Independence = Freedom! @TvMtavari @TV_Imedi @TVSGeorgia pic.twitter.com/hL5J33oszm

რესპუბლიკელი კონგრესმენი - პიტ ოლსონი კონგრესმენმა ოლსონმა თავისი დამოკიდებულება 23 იანვარს ტვიტერის საკუთარ გვერდზე გამოხატა და ასე შეუერთდა კონგრესმენ კინზინგერის მიერ 13 დეკემბერს გამოქვეყნებული წერილის ტექსტს. Agree with my colleague @RepKinzinger : The corrupt Georgian government has engaged in attacks on democratic values, brutality against civilian protesters and antagonism to U.S. investment that would help both our countries. The Georgian people deserve better! @TVSGEORGIA https://t.co/pTHe911Ch2 — Rep. Pete Olson (@RepPeteOlson) January 23, 2020 ტექსტის აქცენტები: საქართველოს კორუმპირებული მთავრობის თავდასხმა დემოკრატიულ ფასეულობებზე; სისასტიკე მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ; ანტაგონიზმი აშშ-ის ინვესტიციების მიმართ; „ქართველი ხალხი უკეთესს იმსახურებს!“

რესპუბლიკელი კონგრესმენი - მარკვეინ მალინი 13 იანვრით დათარიღებული ღია წერილი კონგრესმენმა 16 იანვარს ტვიტერზე გამოაქვეყნა წერილის ადრესატია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, გიორგი გახარია. As a Member of the House Committee on Energy and Commerce, I sent this letter to the Georgian PM with concerns about the deteriorating economic climate for foreign direct investment, in particular for US energy companies. Economic Prosperity = Freedom! @TvMtavari @TVSGEORGIA pic.twitter.com/HZ0dSTjbAH — Markwayne Mullin (@RepMullin) January 16, 2020 ტექსტის აქცენტები: „განგრძობადი გადახვევა“ საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებებიდან; გაუარესებული ბიზნესკლიმატი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის; განგრძობადი უარყოფითი ტენდენცია დემოკრატიული და თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ინდიკატორებში; ამერიკული და ევროპული ინტერესების შევიწროება; „ფეისბუკის“ მიერ „ქართულ ოცნებასთან“ დაკავშირებული პროსახელისუფლებო გვერდების დაბლოკვა. სწორედ მარკვეინ მაილინის მიერ არის ინიცირებული კანონპროექტი აშშ-ის საკანონმდებლო ორგანოში. ის ითვალისწინებს არაერთი სახის სანქციას როგორც საქართველოს მთავრობისთვის, ასევე მთავრობის ყოფილი ან მოქმედი წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც მხილებული იქნებიან ამერიკელი ბიზნესმენების შევიწროებაში.