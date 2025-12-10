Accessibility links

პოლიტიკა

4 ოქტომბრის საქმე - ლაივბლოგი თბილისის საქალაქო სასამართლოდან

თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყო აბო ნავერიანის, ვახტანგ ფიცხელაურის, გურიელ ქარდავას, ალექსანდრე ხაბეიშვილის, ბექა ქელეხსაშვილის, ნანა სანდერის, მამუკა ლაბუჩიძის, გიორგი მულაძის, მარიამ მეყანწიშვილის, ავთანდილ სურმანიძის, ანტონ უპერისა და თემურ ქურციკიძის საქმის განხილვა.

14:31

14:08 - სხდომათა დარბაზამდე მისასვლელი წითელი ლენტის ბარიერითაა შეზღუდული. ბარიერს აქეთ ბრალდებულების ოჯახის წევრები არიან შეკრებილები. შიშობენ, რომ ყველა ვერ მოახერხებს დარბაზში შესვლას. სხდომა მესამე დარბაზშია დაგეგმილი. იქ 40-მდე ადამიანი ეტევა. სხდომის დაწყება გვიანდება.

14:30

14:10 - დარბაზში შეუშვეს ადვოკატები. მათთან ერთად შეუშვეს საქმის ერთ-ერთი ბრალდებული, მარიამ მეყანწიშვილი, რომელიც გირაოს სანაცვლოდაა გათავისუფლებული.

14:30

14:26 - ბრალდებულები დარბაზში არიან. დარბაზში შეუშვეს ოჯახის წევრებიც. ისინი ერთმანეთს ესალმებიან. დარბაზი სავსეა. სასამართლო სხდომა გაიხსნა. 12 ბრალდებულიდან 3 სხდომას არ ესწრება.

