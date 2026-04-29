ადგილობრივი ფერმერები პროდუქტის რეალიზაციის პრობლემებზე ჩივიან - აქციაზე ორი პირი დააკავეს

განახლება: რადიო თავისუფლებას შსს-ში განუცხადეს, რომ ორივე დაკავებული ხელწერილით გაათავისუფლეს. მათი სასამართლოს ხდომები კანონით დადგენილ ვადაში ჩატარდება.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შულავერში ადგილობრივი ფერმერების პროტესტს პოლიციასთან დაპირისპირება მოჰყვა. დაკავებულია აქციის ორი მონაწილე, პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით. ინფორმაციას ადასტურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც.
დაპირისპირების ამსახველი კადრები ადგილობრივმა ჟურნალისტმა ჯეიჰუნ მუჰამედალიმ გადაიღო და ფეისბუქში გაავრცელა. მისი ცნობით, პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება მოჰყვა აქციის მონაწილეების მცდელობას გადაეკეტათ საავტომობილო გზის სავალი ნაწილი.
პოლიციასთან დაპირისპირებამდე, მათ მარნეულის მერთან შეხვედრა მოითხოვეს. უარის შემთხვევაში კი სადახლოს მაგისტრალის გადაკეტვა დაანონსეს, რაც დაპირისპირებით დასრულდა.
მერის ნაცვლად მათთან მოადგილე როინ გოდაბრელიძე მივიდა. ის ადგილობრივ ფერმერებს მერიის შენობაში შეხვედრას სთავაზობს.
რას აპროტესტებენ ადგილობრივი ფერმერები?
რადიო მარნეულის ცნობით, ადგილობრივ ფერმერებს პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემები აქვთ. ისინი დღეს, 29 აპრილის დილიდან შეიკრიბნენ და მარნეულის მერთან, დაურ ისმაილოვთან შეხვედრა მოითხოვეს.
„აქციის მონაწილეები ჩივიან, რომ იმპორტირებული პროდუქციის სიჭარბის გამო, ადგილობრივი მოსავლის რეალიზაცია უჭირთ და პროდუქტის გაყიდვა თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად უწევთ“, - იტყობინება რადიო მარნეული, რომელიც ადგილიდან აშუქებს მიმდინარე საპროტესტო აქციას.
ფერმერების მთავარი მოთხოვნაა, ხელისუფლება გამოსავლის ძიების პროცესში ჩაერთოს და ადგილობრივი წარმოების მხარდამჭერი მექანიზმები შეიმუშაოს.
აქცია ისევ გრძელდება.
