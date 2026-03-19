საგარეო აშშ-ის მხრიდან ვიზისთვის „საგარანტიო თანხის“ მოთხოვნას ქართველების მხრიდან პირობების დარღვევას უკავშირებს

„სამწუხაროდ, უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან აშშ-ის სავიზო პოლიტიკის დარღვევების მაღალ მაჩვენებელს, რის თაობაზეც აშშ-ს მხარის მიერ იქნა განმარტებული“, - აცხადებენ უწყებაში და დასძენენ, რომ თუკი მოქალაქეები სავიზო წესებს დაიცავენ, „[ეს] მისცემს საქართველოს შესაძლებლობას გააგრძელოს მუშაობა ამერიკულ მხარესთან აღნიშნულ საკითხზე“.
საპილოტე პროგრამა 2 აპრილიდან 26 აგვისტომდე იმუშავებს. პროგრამის წარმატების მაჩვენებელზეა დამოკიდებული, როგორ გაგრძელდება ის.
ახალი წესი საქართველოს მოქალაქეებისთვის
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 18 მარტს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც 2 აპრილიდან საქართველო და 11 ქვეყანა იმ 50 ქვეყნის ჩამონათვალში მოხვდა, რომლის მოქალაქესაც აშშ-ის ვიზის მისაღებად სავალდებულო გარანტიის გადახდა მოუწევთ.
50 ქვეყანაში არ შედის საქართველოს არცერთი მეზობელი ქვეყანა - არც სომხეთი, არც აზერბაიჯანი, არც რუსეთი და არც თურქეთი.
ამ 50 ქვეყნისთვის, რომელთა შორისაც საქართველოა, B1/B2 კატეგორიის ვიზის აღება „სავალდებულო გარანტიის“ (5, 10 ან 15 ათასი აშშ დოლარის მოცულობის) გადახდის შემთხვევაში შეეძლება. თანხა მოქალაქეს იმ შემთხვევაში დაუბრუნდება, თუკი დაიცავს ვიზის მიღების პირობებს.
