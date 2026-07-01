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„ირანის და რუსეთის ინტერესები საქართველოში სრულ თანხვედრაშია“ - გიგა ბოკერია - გამოკითხვა

„ირანის და რუსეთის ინტერესები საქართველოში სრულ თანხვედრაშია“ - გიგა ბოკერია - გამოკითხვა
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„ირანის და რუსეთის ინტერესები საქართველოში სრულ თანხვედრაშია“ - გიგა ბოკერია - გამოკითხვა

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ირანის უზენაესი ლიდერის, ალი ხამენეის დაკრძალვისა და საქართველოში, მარნეულსა და ფონიჭალაში მუსლიმთა ხალხმრავალი რელიგიური მსვლელობების ფონზე, სადაც ალი ხამენეის კულტის ნიშნები ჩანდა, ფედერალისტების ლიდერ, გიგა ბოკერიასთან ერთად ვსაუბრობთ ირანის მზარდ გავლენებზე საქართველოში და ძალის პატივისცემასა და დემონსტრაციაზე.

ის ირანის გავლენების ზრდას ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევად მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ პროცესის შენელება და შესუსტება მნიშვნელოვანია და ეს შესაძლებელია, თუკი საზოგადოება საფრთხის მასშტაბს მკაფიოდ დაინახავს.

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