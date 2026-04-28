დეპუტატ ობოლაშვილის მოგება სააფთიაქო ბიზნესში 5,3 მლნ ლარამდე გაიზარდა

დეპუტატს ამ კომპანიის 100%-იანი წილი ეკუთვნის.
ამ კომპანიიდან ანტონ ობოლაშვილის შემოსავლები ბოლო წლებში მუდმივად მზარდია:
- 2025 წელი - 5 341 231 ლარი;
- 2024 წელი - 4 860 828 ლარი;
- 2023 წელი - 4 357 225 ლარი;
- 2022 წელი - 348 439 ლარი;
- 2021 წელი - 94 715 ლარი;
- 2020 წელი - 1 418 918 ლარი.
მილიონერი დეპუტატის ქონება ბოლო წლებში არ გაზრდილა. ის და მისი ცოლი, ლია ობოლაშვილი, კვლავ ფლობენ ქონებას თბილისში, ბორჯომში, მცხეთასა და ადიგენის მუნიციპალიტეტში. მათ ეკუთვნით ძვირადღირებული ავტომობილები და საათები.
გარდა ამისა, დეპუტატ ობოლაშვილის სახელზეა რეგისტრირებული ორი ბინა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში (დუბაი) და ბინა და ავტოფარეხი საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში.
2025 წელს ანტონ ობოლაშვილის ხელფასი პარლამენტში 112 128 ლარი იყო. მას დეკლარაციის შევსების მომენტისთვის 300 ათას ლარზე მეტი ჰქონდა.
პარტიამ, რომელსაც ანტონ ობოლაშვილი წარმოადგენს, პარლამენტში შექმნა დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელმაც უნდა დაადგინოს მიზეზი იმისა, რატომ ღირს საქართველოში სურსათი და მედიკამენტები ძვირი.
კომისიის წევრების ნაწილი მილიონერია.
