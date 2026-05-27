ის თვლის, რომ უკან დახევის გარეშე ამერიკასთან და ევროკავშირთან ურთიერთობების გადატვირთვა შეუძლებელია, თუკი ქართველი ხალხი წინააღმდეგობას გააგრძელებს, უკან დახევის შემთხვევაში კი სისტემას თავის გადარჩენის რესურსი აღარ ექნება და იგივე დაემართება, რაც საბჭოთა კავშირს მოუტანა „პერესტროიკამ“.
„ივანიშვილს სულ ღალატი ელანდება, წნეხის ქვეშ მყოფს პარანოია აქვს“ - თამარ ჩერგოლეიშვილი - გამოკითხვა
თამარ ჩერგოლეიშვილი, პარტია „ფედერალისტების“ ლიდერი საუბრობს ამერიკის გაზრდილ ინტერესზე რეგიონის მიმართ, ჰყვება მისი და გიგა ბოკერიას საქმიანი ვიზიტის შესახებ შეერთებულ შტატებში და განიხილავს სცენარებს, რა შემთხვევაში შეუძლია „ქართულ ოცნებას“ ყოფილ პარტნიორებთან ურთიერთობების ნორმალიზება.
ფორუმი