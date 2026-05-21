მართვის მოწმობის აღება მარტივდება

დღეიდან გამოსაცდელს თეორიული გამოცდა ჩაბარებულად ჩაეთვლება, თუკი 30 კითხვიდან 25-ს სწორად უპასუხებს. აქამდე 27 სწორი პასუხი იყო საჭირო.
ცვლილებების ნაწილი 15 ივნისიდან ამოქმედდება:
- პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე, რაც ქალაქში ავტომობილის მართვას გულისხმობს, გამომცდელი კანდიდატს შეცდომის გამოსასწორებლად მისცემს „გონივრულ ვადას“ და მისცემენ მითითებას (მაგ.: „გთხოვთ კიდევ ერთხელ შეამოწმოთ საგზაო მოძრაობისთვის მზადყოფნა“);
- გარდა ამისა, 12 მსუბუქი შეცდომის რაოდენობა გაზრდილია 15-მდე.
საქართველოში მართვის მოწმობის ასაღებად სამი ეტაპის გავლაა საჭირო:
- ტესტირება;
- გამოცდა შსს-ს მიერ გამოყოფილ დახურულ სივრცეში;
- გამოცდა ქალაქში.
შსს-ს მომსახურების სააგენტოს ცნობით, 22 მაისიდან, პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის (მოედანი) წარმატებით ჩაბარებისთანავე, კანდიდატს შეეძლება „ქალაქის გამოცდაზე“ რეგისტრაცია.
ყოველ შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად საჭიროა დაწესებული ზღვრის გადალახვა.
