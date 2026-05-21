ЭХО КАВКАЗА
მართვის მოწმობის აღება მარტივდება

მართვის მოწმობის ასაღებად სამი ეტაპის გავლაა საჭირო.
მართვის მოწმობის ასაღებად სამი ეტაპის გავლაა საჭირო.

მარტივდება მსუბუქი ავტომობილისთვის საჭირო B კატეგორიისა და B1 ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მიღება. გადაწყვეტილება მიიღო „ქართული ოცნების“ მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა, 20 მაისს გამოცემული ბრძანებით.

დღეიდან გამოსაცდელს თეორიული გამოცდა ჩაბარებულად ჩაეთვლება, თუკი 30 კითხვიდან 25-ს სწორად უპასუხებს. აქამდე 27 სწორი პასუხი იყო საჭირო.

ცვლილებების ნაწილი 15 ივნისიდან ამოქმედდება:

  • პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე, რაც ქალაქში ავტომობილის მართვას გულისხმობს, გამომცდელი კანდიდატს შეცდომის გამოსასწორებლად მისცემს „გონივრულ ვადას“ და მისცემენ მითითებას (მაგ.: „გთხოვთ კიდევ ერთხელ შეამოწმოთ საგზაო მოძრაობისთვის მზადყოფნა“);
  • გარდა ამისა, 12 მსუბუქი შეცდომის რაოდენობა გაზრდილია 15-მდე.

საქართველოში მართვის მოწმობის ასაღებად სამი ეტაპის გავლაა საჭირო:

  • ტესტირება;
  • გამოცდა შსს-ს მიერ გამოყოფილ დახურულ სივრცეში;
  • გამოცდა ქალაქში.

შსს-ს მომსახურების სააგენტოს ცნობით, 22 მაისიდან, პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის (მოედანი) წარმატებით ჩაბარებისთანავე, კანდიდატს შეეძლება „ქალაქის გამოცდაზე“ რეგისტრაცია.

ყოველ შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად საჭიროა დაწესებული ზღვრის გადალახვა.

