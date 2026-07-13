მერიამ „რიყის დოქების“ დემონტაჟის უფლება გასცა

ცენტრალურ და ტურისტულად აქტიურ ნაწილში არსებული ნაგებობის დანგრევის გადაწყვეტილება 25 ივნისს მიიღო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ, რომელშიც დედაქალაქის მუნიციპლატიტეტი და კულტურის სამინისტროც იყო ჩართული.
იტალიელი არქიტექტორის დაპროექტებული, წინა ხელისუფლების (2012 წელი) დროს აშენებული „რიყის დოქები“, რომელიც წლებია უფუნქციოა, მოქმედი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს არ მოსწონთ.
„რიყის დოქების“ შესახებ
თავდაპირველად, სანამ სახელმწიფოს ბალანსზე იყო, იქ ხელოვნების ცენტრის და მუსიკისა და დრამის თეატრის განთავსება იგეგმებოდა, მოგვიანებით კი ხელმოწერები გროვდებოდა შენობაში ღვინის მუზეუმის გახსნის მოთხოვნით.
წლების შემდეგ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ მისი გაყიდვა გადაწყვიტა, თუმცა „დოქები“ ვერ გაიყიდა.
საბოლოოდ, 2022 წელს, აუქციონზე არაერთხელ გატანის შემდეგ, ობიექტი რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენის, ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული დავით ხიდაშელის ხელში აღმოჩნდა 10 მილიონ ლარად. როდესაც პირველად გაიტანეს აუქციონზე, მისი ფასი 95 მილიონი ლარი იყო.
2025 წელს ხიდაშელმა „რიყის დოქები“ გაყიდა (წელს ხიდაშელს მთავრობამ ინვესტიციების შეუსრულებლობის საფუძვლის დასახელებით ჩამოართვა კურორტები ახტალა და ლიბანი, 2023 წელს კი რაჭაში სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზია გაუუქმა).
- „რიყის დოქების“ ახალი მფლობელია 2025 წლის 25 აპრილს რეგისტრირებული კომპანია „რიყე დომ“;
- „რიყე დომს“, თავის მხრივ, ფლობდა 2017 წელს რეგისტრირებული „ნ.გ.ბ“. ამ კომპანიას კი ფლობდა ბიზნესმენი თორნიკე კოპალიანი.
- შპს „რიყე დომ“ 2025 წლის 10 ივნისს კომპანია შპს „მაქრო ფროფერთიმ“ იყიდა. ამ კომპანიის 100%-იანი წილი ეკუთვნის შპს „მაქრო ქონსთრაქშენს“. თავის მხრივ ამ კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია ქართულ-თურქული მოქალაქეობის მქონე ემინ უჩარი.
„მარქო ჯგუფის“ ვებგვერდის მიხედვით, კომპანია ფლობს არაერთ სასტუმროსა და ბიზნესს საქართველოში:
- სასტუმროები - Mercure Tbilisi Old Town და Ibis Styles Tbilisi Center;
- ავეჯის ფაბრიკა Glorya, ავეჯის მაღაზია Bellissa;
- სახლის აქსესუარების მაღაზია - Madamme Coco;
- რესტორანი Dinehall.
დემონტაჟი
ის, რომ „რიყის დოქების“ დემონტაჟი იგეგმებოდა, ცნობილი ჯერ კიდევ 2025 წლის 21 მაისს გახდა. ხელისუფლებაში მყოფი „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თქვა: „მე არქიტექტორი არ ვარ, მაგრამ მგონია, რომ ეს სიმახინჯე არ ეკადრება ჩვენს ლამაზ დედაქალაქს“.
ორი კვირით ადრე, 6 მაისს კობახიძემ გამოსცა განკარგულება, რომლითაც „რიყის დოქების“ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ცვლილება შეიტანა. ცვლილებით, „რიყე დომს“ მიენიჭა უფლება, „პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით“ განავითაროს ის ტერიტორია, სადაც „რიყის დოქებია“ აშენებული.
„რიყე დომს“ 2030 წლის 5 მაისამდე დაევალა ამ პროექტის განხორციელება და ამისათვის 44 მილიონი ლარის დახარჯვა (დღგ-ის გარეშე).
ფორუმი