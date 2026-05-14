ოკუპირებულ აფხაზეთში დაჭრეს ე.წ. მთავრობის აპარატის უფროსის მოადგილე კრისტიან ბჟანია

დე ფაქტო შსს-ს თანახმად, შემთხვვევა 14 მაისის დაახლოებით ღამის 03:30 საათზე მოხდა, ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ტამიშში.
ყოფით ნიადაგზე მომხდარი კონფლიქტისას კრისტიან ბჟანია ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლით დაჭრეს, ის გულრიფშის, რაიონის საავადმყოფოშია მოთავსებული.
მისი დაჭრის ფაქტზე დაწყებული საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში დააკავეს ვლადისლავ ბჟანია. დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით არ საჯაროვდება.
კრისტიან ბჟანია სხვადასხვა დროს მუშაობდა ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. მთავრობაში და ეკავა „პრეზიდენტის თანაშემწის“ პოსტიც.
90-იან წლებში იყო კონფლიქტის მოგვარების სამმხრივი კომისიის (რუსეთი-ოკუპირებული აფხაზეთი-საქართველო) საინფორმაციო სამსახურის თანახელმძღვანელი აფხაზური მხრიდან.
