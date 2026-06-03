„პოზიტიურად ვართ განწყობილი“ - კობახიძე დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს შეხვდა

„დეტალურად გადავეცით ინფორმაცია მედიკამენტებთან და მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, რატომ გახდა საჭირო მთავრობის ადმინისტრაციასთან მუდმივი აქციის გამართვა.
პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგან ძალიან საჭირო კითხვები იყო. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ მაქსიმალურ ინფორმაციას მიიღებს. შევთანხმდით, რომ შეიქმენება სამუშაო ჯგუფი. ზეგ ისევ შევხვდებით და გავივლით ცალკეულ საკითხებს.
ჩვენი პროცესი არ არის პოლიტიკურად მართული, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნაა მედიკამენტის მიღება. ის რომ, საზოგადოებამ გამოხატა სოლიდარობა, არ არის მართული და დაკავშირებულია იმ საჭიროებასთან, რაც ბავშვებს აქვღ“, - თქვა მან და დასძინა, რომ მშობლები არ არიან „ფარმაცევტული მაფიისგან მართული“.
მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შეხვედრას ესწრებოდა ჯანდაცვის მინისტრი, მიხეილ სარჯველაძეც.
- დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და მძიმე გენეტიკური კუნთოვანი დაავადებაა ბავშვებში.
- მსოფლიოში ყოველი 3000 ბიჭიდან 1 ამ სინდრომით იბადება.
- გოგოებში ეს დაავადება იშვიათია.
- დღეს მსოფლიოში დიუშენის სინდრომით დაახლოებით 250 ათასიდან 300 ათას ადამიანამდე ცხოვრობს. საქართველოში ამ დიაგნოზით სულ 100-მდე ადამიანი, მათ შორის, უმეტესობა ბავშვია აღრიცხული.
- ამ დაავადების პირველი ნიშნები 2-5 წლის ასაკში ჩნდება. ბავშვები გვიან იწყებენ სიარულს, უჭირთ სირბილი, ხშირად ეცემიან, უჭირთ კიბეზე ასვლა, სწრაფად იღლებიან თამაშისას.
- დროსთან ერთად დაავადებაც პროგრესირებს. უკვე 6-8 წლის ასაკში ბავშვს კიდევ უფრო მეტად უძნელდება სირბილი, ჩნდება კუნთების ძლიერი სისუსტე.
- 10 წლის ასაკიდან კი ბავშვების უმეტესობა სრულად კარგავს სიარულის უნარს. ისინი ეტლში აგრძელებენ ცხოვრებას. მალევე თავს იჩენს გულისა და ფილტვის დაზიანება და მოზარდებს სუნთქვის აპარატები სჭირდებათ.
- დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 20 წლამდეა. თუმცა თანამედროვე მკურნალობის, ახალი მედიკამენტებისა და რეაბილიტაციის წყალობით, სიცოცხლის 10-20 წლით გახანგრძლივება შეიძლება.
- ამ ეტაპამდე ხელისუფლება მედიკამენტების შესაძლო რისკებსა და საფრთხეებზე საუბრობდა. მშობლები პრემიერ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას მუდმივად ითხოვდნენ, თუმცა მხოლოდ მიხეილ სარჯველაძე შეხვდათ.
- დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად მოძრაობა „დაიცავი ილიაუნის“ ინცირებული კამპანიის ფარგლებში 2 000 000 ლარი შეგროვდა.
ფორუმი