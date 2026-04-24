პოლიციამ ლაზარე გრიგორიადისი დააკავა

საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლით:
- სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების განადგურების მუქარა ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა ერთ წლამდე პატიმრობით.
ლაზარე გრიგორიადისი ორი წლის წინაც იყო დაკავებული სისხლის სამართლის წესით. მას გამოძიება 2023 წლის მარტში „აგენტების კანონის“ საწინააღმდეგო აქციზე ე.წ. მოლოტოვის კოქტეილის სროლას ედავებოდა.
2024 წლის 12 აპრილს ზვიად შარაძემ ლაზარე გრიგორიადისი დამნაშავედ ცნო მისთვის ბრალად წაყენებულ ორივე დანაშაულში და ცხრა წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ის ზუსტად ორი წლის წინ, 2024 წლის 24 აპრილს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა შეიწყალა.
