რუსეთს დრონებით შეუტიეს - ტულის ოლქში ქიმიურ ქარხანას ცეცხლი გაუჩნდა

14 ივნისის ღამით უპილოტო საფრენმა აპარატებმა რუსეთის რამდენიმე რეგიონს შეუტიეს. შეტევების შედეგად ტულის ოლქში მდებარე ნოვომოსკოვსკის ქიმიურ ქარხანა „აზოტში“ ხანძარი გაჩნდა.
მონიტორინგის არხების ინფორმაციით, დრონების სამიზნე სწორედ ქიმიური საწარმო იყო. ტულის ოლქის გუბერნატორმა დმიტრი მილაევმა დაადასტურა, რომ დრონების ნამსხვრევები ერთ-ერთი სამრეწველო ობიექტის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა.
„აზოტი“ რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ქიმიური საწარმოა. ის აწარმოებს მინერალურ სასუქებს, ამიაკს, აზოტმჟავას, მეთანოლსა და სხვა ქიმიურ პროდუქტებს. საწარმოში წარმოებული ნედლეულის ნაწილი სამხედრო ქარხნებს მიეწოდება ფეთქებადი ნივთიერებებისა და საბრძოლო მასალის დასამზადებლად.
აფეთქებების შესახებ ცნობები გავრცელდა სმოლენსკის ოლქიდანაც. არსებული ინფორმაციით, სავარაუდო სამიზნე ქალაქ ვიაზმაში მდებარე სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იყო.
ამასთან, ქალაქ ორიოლში მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გაუჩნდა.
პარალელურად, მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა განაცხადა, რომ დედაქალაქთან მიახლოებისას ოთხი დრონი ჩამოაგდეს. მისი თქმით, დრონების ფრაგმენტების ჩამოვარდნის ადგილებზე საგანგებო სამსახურების წარმომადგენლები მუშაობენ.
რუსეთის ხელისუფლებას თავდასხმების შედეგად შესაძლო მსხვერპლისა და ზარალის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ამ დრომდე არ გაუვრცელებია.
ფორუმი