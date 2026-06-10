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საქართველოს მოქალაქე აშშ-ის საიმიგრაციო ცენტრში გარდაიცვალა

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც თებერვლიდან აშშ-ის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში იმყოფებოდა, გარდაიცვალა. ინფორმაციას ავრცელებს ICE.

ABC News-ის ცნობით, 43 წლის მამუკა ართმელაძე ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ დაწყებული იმიგრაციის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციების დროს დაკავებულთა ჯგუფში გარდაცვლილი 50-ე ადამიანია.

„ართმელაძე 22:37 საათზე უგონო მდგომარეობაში იპოვეს. უინის [ლუიზიანა] სასჯელაღსრულების ცენტრის თანამშრომლებმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გამოიძახეს და სიცოცხლის გადარჩენის ზომები მიიღეს...

სიცოცხლის გადარჩენის მცდელობის მიუხედავად, დაახლოებით 23:22 საათზე ვინ პარიშის სამედიცინო ცენტრის ექიმმა ართმელაძე გარდაცვლილად გამოაცხადა. მისი გარდაცვალების მიზეზს გაკვეთის შედეგად დაადგენენ“, - წერია ICE-ს ვებგვერდზე.

ართმელაძე ნიუ-ორლეანში თებერვალში ჩატარებული ოპერაციის დროს დააკავეს - ეს ოპერაცია მიმართული იყო „კომერციული ავტომობილების მძღოლების წინააღმდეგ, რომლებიც საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდნენ“.

„ICE-მ ის დააკავა მას შემდეგ, რაც ოფიციალურმა პირებმა დაადგინეს, რომ მას არ ჰქონდა შეერთებულ შტატებში დარჩენის კანონიერი სტატუსი“, - განაცხადა სააგენტომ.

საქართველოს მოქალაქე 4 ივნისს გარდაიცვალა.

ფორუმი

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