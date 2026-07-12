ამერიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა

ინფორმაცია მისი ოფისის კომუნიკაციების დირექტორმა კვირას, 12 ივლისს X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში დაადასტურა.
გრემი სამხრეთ კაროლინელი სენატორი იყო 2003 წლიდან, 1992 წლიდან 2002 წლამდე კი წარმომადგენელთა პალატის წევრი იყო ამავე შტატიდან.
ის ბოლო პერიოდში იყო სენატის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და სხვა არაერთი კომიტეტის წევრი. სენატორი გრემი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა იყო.
სენატორი, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოკავშირე იყო, ახლახანს იმყოფებოდა უკრაინაში, სადაც შეხვდა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ის მხარს უჭერდა უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ლინდსი გრემი და საქართველო
ლინდსი გრემი არაერთხელ იყო ნამყოფი საქართველოშიც, მათ შორის 2008 წლის აგვისტოში, ომის შემდეგ, - იგი აქტიურად უჭერდა მხარს ქვეყანას რუსეთის აგრესიის ფონზე.
როდესაც სენატორ ჯო ლიბერმანთან ერთად 2008 წლის 20 აგვისტოს თბილისს ეწვია, - ჯო ბაიდენის ვიზიტიდან 2 დღის შემდეგ, - განაცხადა:
„ვფიქრობ, ჩვენი ეროვნული ინტერესია, რომ შევაჩეროთ რუსეთის აგრესიული ქმედებები საქართველოს მიმართ“, - თქვა მაშინ სენატორმა გრემმა.
ის 2012 წელსას ეწვია საქართველოს, ჯო ბაიდენთან ერთად, არჩევნების წინ, და შეხვდა იმდროინდელ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს.
ის თბილისში 2017-18 წლებშიც იმყოფებოდა, - „ქართული ოცნების“ მთავრობის პირობებში.
შეხვდა პრემიერ-მინისტრებს, გიორგი კვირიკაშილსა და მამუკა ბახტაძეს.
„სენატის საგარეო ურთიერთობის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. მან დადებითად შეაფასა თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცების მიმართულებით საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები და ხაზი გაუსვა აშშ-ისა და საქართველოს თანამშრომლობის მნიშვნელობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში“, - აცხადებდა პრემიერის ადმინისტრაცია 2018 წლის 9 სექტემბერს.
ფორუმი