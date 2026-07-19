სოფელ შენაქოს ხიდის საყრდენი წყალმა გამორეცხა

ეს ხიდი აკავშირებდა შენაქოსა და დიკლოს ომალოსთან და ბართან.
„უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით, მკაცრად აკრძალულია დაზიანებულ საგზაო მონაკვეთთან ტრანსპორტით მიახლოება, ვინაიდან გრუნტის ჩამოშლის პროცესი კვლავ დინამიკურია“, - აცხადებენ „თუშეთის დაცული ლანდშაფტის“ ადმინისტრაციაში.
როდის აღდგება მოძრაობა უცნობია.
„თუ იმყოფებით სოფელ შენაქოს ან დიკლოს ტერიტორიაზე, გთხოვთ, დარჩეთ სახლში, საოჯახო სასტუმროებში და თავი შეიკავოთ ხიდის მიმართულებით გადაადგილებისგან“, - აღნიშნულია ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
„თუშეთის დაცული ლანდშაფტის“ ფეისბუკგვერდზე, სადაც ხიდთან მისასვლელის დაზიანებაზეა საუბარი, მოსახლეობა წერს, რომ ამ მონაკვეთს რეაბილიტაცია გასულ წელს ჩაუტარდა:
- „ეს ხიდი შარშან რომ გაკეთდა და ხალხი გეუბნებოდათ, ერთ სეზონსაც ვერ გაუძლებსო, ინტრიგანები ეძახეთ! ვინ ყოფილა მართალი?“
- „ზუსტად ამ ადგილის ფოტოები ვრცელდებოდა, როცა გააკეთეს ეს ხიდი - რა ძალიან პატარაზეა დაყრდნობილიო, წერდა ხალხი... აი, შედეგიც!“
- „შარშან გაკეთებულია, მგონი. ერთჯერადია. ვაი ჩვენს მთავრობას და ვინც გააკეთა“.
ფორუმი