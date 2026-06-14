ტრამპი აცხადებს, რომ აშშ-ირანის შეთანხმებას კვირას მოეწერება ხელი - დარწმუნებულები არ არიან თეირანში

აშშ-ის პრეზიდენტმა Donald Trump განაცხადა, რომ აშშ-სა და ირანს შორის შეთანხმება, რომელიც დაპირისპირების დასრულებას ისახავს მიზნად, კვირას უნდა გაფორმდეს. თუმცა, ირანის ხელისუფლება შეთანხმების ხელმოწერის ზუსტ თარიღთან დაკავშირებით სიფრთხილეს ინარჩუნებს.
ტრამპმა სოციალურ ქსელ Truth Social-ში დაწერა, რომ შეთანხმების გაფორმებისთანავე მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საზღვაო მარშრუტი - ჰორმუზის სრუტე - „ყველასთვის გაიხსნება“.
ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ესმაილ ბაღაეიმ განაცხადა, რომ შეთანხმების მემორანდუმის ხელმოწერის თარიღი ჯერ კიდევ დაზუსტებული არ არის.
„მოვიცადოთ და ვნახოთ, როდის გაფორმდება მემორანდუმი, თუმცა ეს ხვალ არ მოხდება,“ - თქვა მან.
ამავე დროს, შეთანხმების ერთ-ერთმა შუამავალმა ქვეყანამ, პაკისტანმა, განაცხადა, რომ დოკუმენტის საბოლოო შეთანხმება მომდევნო 24 საათის განმავლობაშია მოსალოდნელი და მხარეები ელექტრონული ხელმოწერისთვის ემზადებიან.
პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეჰბაზ შარიფმა სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ „მშვიდობის შეთანხმება უფრო ახლოსაა, ვიდრე ოდესმე“ და მისი გაფორმება უახლოეს პერიოდშია მოსალოდნელი.
ტრამპის თქმით, შეთანხმების ერთ-ერთი საკითხი ირანის გამდიდრებული ურანის მარაგებსაც ეხება. მისი განცხადებით, შესაბამის დროს აშშ ამ მასალას გაანადგურებს. მან ასევე გააფრთხილა თეირანი, რომ თუ პროცესი სწრაფად და მშვიდობიანად არ წარიმართება, ვაშინგტონს „საბოლოო ალტერნატივაც“ გააჩნია.
დასავლეთის ქვეყნები ათწლეულებია ირანს ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობაში ადანაშაულებენ, თუმცა თეირანი ამ ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს - ელექტროენერგიის წარმოებასა და სამეცნიერო კვლევებს - ემსახურება.
პარასკევს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, აბას არაყჩიმ განაცხადა, რომ შეთანხმება აშშ-სთან უკვე ახლოსაა. მისი თქმით, დოკუმენტი ასევე ითვალისწინებს ლიბანში ისრაელსა და „ჰეზბოლას“ შორის დაპირისპირების დასრულებას, ჰორმუზის სრუტის გახსნას და ირანის პორტების მიმართ დაწესებული ამერიკული შეზღუდვების მოხსნას.
ამასთან, ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები, არაყჩის თქმით, მოგვიანებით დაიწყება.
აშშ-ის წარმომადგენლების განცხადებით, ირანისთვის გათვალისწინებული ეკონომიკური შეღავათები დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად შეასრულებს თეირანი შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს.
ბოლო თვეებში მხარეები შეთანხმების მიღწევასთან რამდენჯერმე ახლოს იყვნენ, თუმცა პროცესი საბოლოო ეტაპზე არაერთხელ შეფერხდა.
კონფლიქტი 2026 წლის 28 თებერვალს დაიწყო, როდესაც აშშ-მ და ისრაელმა ირანის ტერიტორიაზე საჰაერო იერიშები განახორციელეს. ამის საპასუხოდ ირანმა იერიშები მიიტანა ისრაელსა და სპარსეთის ყურის რეგიონში აშშ-ის მოკავშირე ქვეყნებზე, ხოლო ჰორმუზის სრუტაში საზღვაო მიმოსვლა მნიშვნელოვნად შეიზღუდა.
მიუხედავად იმისა, რომ აპრილში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა, ბოლო კვირებში მხარეებმა ერთმანეთის წინააღმდეგ ახალი დარტყმებიც განახორციელეს.
ფორუმი