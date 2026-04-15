ჩეჩინმა, გრიბულმა და კუხარჩუკმა „დურაკას თამაში“ აღიარეს და საპროცესო გაუფორმდათ

„ნამდვილად ითამაშეს „დურაკა“. ამას არანაირი მოტივაცია არ ჰქონდა, თუმცა მაინც ისჯება. არსებობდა ვიდეომტკიცებულება“, - უთხრა რადიო თავისუფლებას მათმა ადვოკატმა, დარია სამოდუროვამ და აღნიშნა, რომ ბრალდებულებს გამართლების ან საქმის შეწყვეტის მოლოდინი არ ჰქონდათ.
პროევროპული აქციებისას დაკავებულ სამ მსჯავრდადებულს პროკურატურამ ახალი ბრალი 3 თებერვალს წარუდგინა - მათ ასანთის კოლოფისგან დამზადებული ბანქოთი თამაშის გამო 378-ე სეკუნდა მუხლის მეორე ნაწილით სამიდან ხუთ წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდათ.
პენიტენციური დაწესებულება განსაზღვრავს აკრძალული ნივთების ჩამონათვალს. მაგალითად, გლდანის მე-8, ქალთა მე-5 და რუსთავის მე-12 დაწესებულებების დებულებით, აკრძალულ ნივთთა ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:
- ფული;
- ძვირფასი ნივთები;
- ქიმიკატები;
- საკვები პროდუქტები, რომლებიც საჭიროებენ სითბურ დამუშავებას (ყავა-ჩაის გარდა), საფუარი, შაქარი;
- ყველანაირი ალკოჰოლური სასმელი, ლუდი;
- სუნამო, ოდეკოლონი;
- ბასრი და მჩხვლეტავი საგნები;
- ბანქო, ფოტოაპარატები;
- აუდიო-ვიდეო და ფიქსაციის სხვა საშუალებები;
- კომპასები;
- ტელეფონი;
- დაუდგენელი ნიმუშის სამხედრო და სხვა ფორმის ტანსაცმელი და ამ სახეობის ტანსაცმელს მიკუთვნებული ზედა სამოსი, ქუდები და ფეხსაცმელი;
- საღებავები და კოპირების ქაღალდები.
შსს-ს მიერ რეგისტრირებულ დანაშაულთა სტატისტიკის თანახმად, სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე სეკუნდა მუხლით, ანუ პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდადებულის მიერ აკრძალული საგნის შეძენა, შენახვა, სარგებლობისთვის, 2024 წელს 56 საქმეზე დაიწყო გამოძიება. ამდენივე, 56 საქმეზე დაიწყო გამოძიება 2025 წელსაც.
