ხაშურში ორი კაცი მოკლეს - დაპირისპირება ქვიშის კარიერს უკავშირდება

„მიღებული დაზიანებების შედეგად ორივე მამაკაცი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა“, - აცხადებენ შსს-ში.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უწყების ინფორმაციით, დაკავებული წარსულში ნასამართლევია.
რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა ირინა ფერაძემ დაუდასტურა, რომ დაკავებული ინდმეწარმე ნიკა კილაბერიძეა. მოკლულები კი შპს „ბილტმორის“ წარმომადგენლები არიან, რომელთანაც კილაბერიძეს დავა ჰქონდა.
შპს „ბილტმორი“ შიდა ქართლში, მათ შორის ხაშურის მუნიციპალიტეტში, არაერთი საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტის შემსრულებელია.
ნიკა კილაბერიძე კი ხაშურში მდებარე ერთ-ერთი კარიერის მესაკუთრეა. მას თვეებია დავა აქვს შპს „ბილტმორთან“, რომელსაც მისი კარიერიდან ადვოკატის ცნობით, ქვიშა-ხრეში უკანონოდ გაჰქონდა.
„დაურეკეს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს, შპს „ბილტმორის“ ორი წარმომადგენელი შეხვდა. საუბარი სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ჩემმა დაცვის ქვეშ მყოფმა თავი ვერ შეიკავა, ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაისროლა. მე თავად დავრეკე 112-ში და ვუთხარით, სად მოხდა ეს შემთხვევა. ახლა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფთან საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს“, - უთხრა რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა.
რა დაპირისპირებაზე საუბრობს ადვოკატი?
ინდმეწარმე ნიკოლოზ კილაბერიძეს და შპს ბილტმორს შორის დავა ინდმეწარმე კილაბერიძის კუთვნილი კარიერის გამო დაიწყო.
ადვოკატის ცნობით, თვეზე მეტია ინდმეწარმე ნიკოლოზ კილაბერიძის კუთვნილი კარიერიდან კომპანია ,,ბილტმორის" წარმომადგენლებს ქვიშა-ხრეში უკანონოდ გაჰქონდათ. მან სასამართლოსაც მიმართა. კილაბერიძემ კარიერის ლიცენზია 2023 წელს მოიპოვა.
თავის მხრივ შპს „ბილტმორი'' ამტკიცებს, რომ ქვიშა-ხრეშის საწარმო ნაქირავები აქვს და შეძენილი აქვს 9 ტონა ქვიშა-ხრეში.
კილაბერიძეების ადვოკატი ირინა ფერაძე ამბობს, რომ ,,ბილტმორს'' ე.წ. დრაბილკა მიაქირავა ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილმა მოადგილემ ლევან გამრეკელმა [ის ახლა დაკავებულია კორუფციის ბრალდებით] და მის უკან მდგომმა კომპანიამ ,,გუდ ბილდინგსმა''.
გამრეკელს და ,,გუდ ბილდინგს'' კი, ირინა ფერაძის თქმით, კილაბერიძეების ქვიშა-ხრეშის იჯარით გაცემის უფლება არ ჰქონდათ.
,,მოხდა ის, რისიც მეშინოდა. დიდი ხანია ვითხოვდი პოლიციის რეაგირებას. პოლიციას რომ დროულად ემოქმედა, ეს ამბავი არ მოხდებოდა“, - ამბობს ირინა ფერაძე.
ქონებაზე სამოქალაქო დავა სასამართლოში მიდის, დავის გადაწყვეტამდე ადვოკატმა წიაღისეულის დაყადაღება და სამუშაოების შეჩერება მოითხოვა, რაც დააკმაყოფილა კიდეც სასამართლომ, თუმცა ხრეშის გატანა კომპანიას „ბილტორმა“ მაინც არ შეწყვიტა.
ვიდეოჩანაწერებში, რომელსაც ადვოკატი ფეისბუქზე ავრცელებდა, კომპანიის ხელმძღვანელი აღნიშნავდა, რომ თუ აღნიშნული კარიერიდან მასალის გატანას ვერ შეძლებდნენ, ტენდერით ნაკისრ ვალდებულებებს ვერ შეასრულებდნენ და დამკვეთი, ხაშურის მერია დააჯარიმებდა.
ადვოკატ ირინა ფერაძის თქმით, შემთხვევის ადგილზე ამ წუთებში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. დაპირისპირება, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა, ხაშურში ტაბიძის სკვერში მოხდა.
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