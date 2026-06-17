ხაინდრავას განცხადების საფუძველზე „ფორმულის“ წინააღმდეგ პროკურატურამ საქმე აღძრა

„ფორმულას“ დირექტორი და თანამესაკუთრე მიშა მშვილდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იცავს 2025 წლის იანვარში ტელეკომპანიის შაბათის ეთერში გასულ სიუჟეტს და ამბობს, რომ „არაფერი ტყუილი იმ სიუჟეტში არ ყოფილა“.
რას ამბობს პროკურატურა
17 ივნისს გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, წინა დღეს თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში გამოძიება დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 373-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, - რაც ცრუ დასმენას გულისხმობს.
„გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო კინორეჟისორ გიორგი (გოგა) ხაინდრავას ინტერესების დამცველი ადვოკატების განცხადება ტელეკომპანია „ფორმულას“ მიერ გიორგი (გოგა) ხაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით“, - აცხადებს პროკურატურა.
უწყების ცნობით, საგამოძიებო ორგანოში მოწმის სახით გამოიკითხა კინორეჟისორი გიორგი (გოგა) ხაინდრავა.
„ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომელთა შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია“, - წერს უწყება.
რას ედავება ხაინდრავა „ფორმულას“
გოგა ხაინდრავამ ჯერ კიდევ 21 იანვარს განაცხადა, რომ ტელეკომპანია ფორმულას მასთან დაკავშირებით მომზადებული სიუჟეტის გამო უჩივლებდა.
მისი უკმაყოფილება გამოიწვია 17 იანვარს „შაბათის ფორმულას“ ეთერში გასულმა სიუჟეტმა, სადაც ფორმულამ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ „2016-2017 წლებში გოგა ხაინდრავას სუს-თან შეთანხმებით ინდოეთისა და პაკისტანის მოქალაქეები საქართველოში გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შემოჰყავდა“.
11 მარტს ხაინდრავამ განაცხადა, რომ „ფორმულას“ წინააღმდეგ ცილისწამების მუხლით სასამართლოში სარჩელი შეიტანა; იქვე განაცხადა, რომ პროკურატურას, სუს-სა და შსს-ს მიმართავდა, რათა „დაინტერესდნენ და გამოძიება დაიწყონ“.
„ეს ჩემთვის სახელმწიფოს ღალატის ტოლფასი დანაშაულია. ქვეყნის ღალატია, როცა ქრთამის სანაცვლოდ ქვეყნის ტერიტორიაზე არალეგალურად შემოგყავს პოტენციური დამნაშავეები“, - განაცხადა მაშინ გოგა გაინდრავამ.
ახალი საქმის დეტალები „ფორმულისთვის“ ჯერ უცნობია
რადიო თავისუფლებათან საუბარში „ფორმულის“ დირექტორი და 70.5%-იანი წილის მფლობელი, მიშა მშვილდაძე ამბობს, რომ „არაფერი ტყუილი იმ სიუჟეტში არ ყოფილა“, - როგორც, მისი თქმით, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლების „გაზულუქების მამხილებელ“ სხვა სიუჟეტებში.
მისი თქმით, ჯერ პროკურატურიდან ტელევიზიას არ დაკავშირებიან და არ იცნობს, თუ კონკრეტულად რას გულისხმობს გამოძიება.
„ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არც ვიცი, რა უნდათ. რაც უნდათ, ის უქნიათ“, - მოგვწერა მიშა მშვილდაძემ.
მიშა მშვილდაძის თქმით, ხაინდრავა ტელეკომპანიას უკვე უჩიოდა იმავე სიუჟეტის გამო „ცილისწამებაზე“, რის გამოც იგი ვარაუდობს, რომ ახლა „ცრუ დასმენაზე“ უჩივიან ტელევიზიის კონფიდენციალურ წყაროს, ვისთან ინტერვიუც არის სიუჟეტში.
„გაფრთხილება“
„წყაროს, ცხადია, [ტელევიზიის სარედაქციო გუნდი] არ გათქვამს. შესაბამისად, ვერაფერს უზამენ. თუმცა ეს ნიშნავს, რომ პროკურატურა აფრთხილებს ადამიანებს, რომ ხელისუფლების და მათი წარმომადგენლების დანაშაულზე ინფორმაცია თუ ექნებათ, მედიას არ მიაწოდონ და ჩუმად, თავისთვის ისხდნენ“, - ეუბნება მიშა მშვილდაძე რადიო თავისუფლებას.
„ვნახოთ, საით წაიყვანენ გამოძიებას“, - მოგვწერა მან.
თუმცა იქვე ხაზი გაუსვა, რომ სახელმწიფო უწყებებს არ ენდობიან:
„არავითარ ნდობა არც მათი გამოძიების, არც მათი პროკურატურის და არც მათი სასამართლოს მიმართ არ გვაქვს“.
„არავითარი ნდობა არ გვაქვს არც ხაინდრავასი და არ ვიცით, ეს საჩივარი მისი გაზრდილი ეგოს და დაუსჯელობის პროდუქტია, თუ „ოცნების“ დავალებაა“, - ამბობს „ფორმულის“ დირექტორი.
- 2026 წელს საქართველო პრესის თავისუფლების ინდექსში ერთ წელიწადში 114-დან 135-მდე ჩამოქვეითდა.
- ახალი რეიტინგით, ქვეყანა ჩამორჩება ისეთ სახელმწიფოებს, როგორებიცაა ზიმბაბვე, სომალი, უგანდა, მალი, ნიგერია, ჩადი და პაპუა-ახალი გვინეა.
- 135-ე ადგილი ამ რეიტინგში მიუთითებს, რომ საქართველოში პრესის თავისუფლების მდგომარეობა „რთულად“ არის შეფასებული.
ფორუმი