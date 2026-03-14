ამსტერდამში ებრაული სკოლა თავდასხმის შედეგად მცირედ დაზიანდა

ამსტერდამში ებრაულ სკოლაზე მიზანმიმართული თავდასხმა მოხდა: შენობა აფეთქების შედეგად ოდნავ დაზიანდა.
ნიდერლანდის საინფორმაციო სააგენტო ANP-ის ცნობით, მერმა ფემკე ჰალსემამ თქვა, რომ ეს იყო ებრაულ თემზე მიზანმიმართული თავდასხმა. აფეთქება ნიდერლანდების დედაქალაქის სამხრეთით მდებარე საცხოვრებელ უბანში მოხდა.
„ Reuters-ის“ ცნობით, ეს სკოლა ნიდერლანდებში ერთადერთია, რომელიც სპეციალურად ორთოდოქს ებრაელებს ემსახურება.
ასევე ნიდერლანდში, როტერდამის ცენტრში სინაგოგაზე ცეცხლის წაკიდების შემდეგ სინაგოგებსა და ებრაელთა დაწესებულებებში უსაფრთხოების ზომები უკვე გამკაცრებული იყო.
მეზობელ ბელგიაში, ლიეჟის სინაგოგაში ორშაბათს მომხდარმა აფეთქებამ ხანძარი გამოიწვია.
12 მარტს, უცნობმა თავდამსხმელმა დეტროიტის მახლობლად, „ტემპლ ისრაელის“ სინაგოგაში მანქანის შეჯახება სცადა, მაგრამ თავდამსხმელი მოკლეს. მისი მოტივი უცნობია, მაგრამ მიჩიგანის შტატის გენერალურმა პროკურორმა დანა ნესელმა განაცხადა, რომ ირანთან ომსა და სინაგოგაზე თავდასხმას შორის აშკარა კავშირი არსებობს.
