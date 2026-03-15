მოსკოვს რეკორდული რაოდენობის დრონებით შეუტიეს

მოსკოვი 2026 წლის დაწყებიდან ყველაზე მასშტაბურ უპილოტო საფრენი აპარატების (დრონების) თავდასხმას დაექვემდებარა. დროებითი შეზღუდვები დაწესდა დომოდედოვოსა და ჟუკოვსკის საერთაშორისო აეროპორტებში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჯამში 280 დრონი იქნა მოგერიებული.
„საჰაერო თავდაცვის ძალებმა (ПВО) გაანადგურეს მინიმუმ 66 უკრაინული დრონი, რომლებიც მოსკოვისკენ მიფრინავდნენ“, - ამის შესახებ Telegram-ის არხზე დაწერა რუსეთის დედაქალაქის მერმა სერგეი სობიანინმა.
მისი თქმით, ყველა ეს დრონი 12 საათზე ნაკლებ დროში ჩამოაგდეს. სააგენტო ТАСС -ის შეფასებით, ეს იყო წლის დასაწყისიდან ყველაზე მასშტაბური შეტევა.
„საგანგებო სამსახურების სპეციალისტები მუშაობენ იმ ადგილებში, სადაც საფრენი აპარატების ნამსხვრევები ჩამოვარდა“, — აღნიშნა სობიანინმა.
როსავიაციის Telegram-არხის ინფორმაციით, დროებითი შეზღუდვები დაწესდა თვითმფრინავების ფრენაზე აეროპორტებში დომოდედოვოსა და ჟუკოვსკის საერთაშორისო აეროპორტებში. დღის განმავლობაში ფრენების შეზღუდვა მოქმედებდა ასევე ვნუკოვოს საერთაშორისო აეროპორტშიც.
რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებული Telegram-არხ Mash-ის ცნობით, დრონები შენიშნეს მოსკოვის ტროიცკის ადმინისტრაციული ოლქის ტერიტორიაზე. მოსკოვის ოლქის ქალაქ კოროლიოვში ადგილობრივმა მცხოვრებმა დაინახა, როგორ ჩამოაგდეს მისგან დაახლოებით 200 მეტრში უკრაინული დრონი.
მოსკოვის ცენტრალური წრიული გზის მიდამოებში კიდევ ორი დრონი გაანადგურეს. აფეთქებების ხმა ისმოდა კრასნოპახორსკის რაიონში, ასევე ქალაქებში დვუბნასა და ვოლოკალამსკში.
თავის მხრივ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ Telegram-ში განაცხადა, რომ გაანადგურეს მოსკოვისკენ გაშვებული 47 დრონი.
სამინისტროს ინფორმაციით, მოსკოვის დროით 11:00-21:00 საათამდე პერიოდში რუსეთის საჰაერო თავდაცვამ ჯამში 280 უკრაინული დრონი მოიგერია რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის ბრიანსკში, კალუგაში, ბელგოროში, ტვერში, კურსკში, კრასნოდარსა და მოსკოვში.
