შვედეთმა ირანის ელჩი დაიბარა თავისი მოქალაქის სიკვდილით დასჯის გამო

„დღეს, ოთხშაბათს... საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ირანის ელჩი დაიბარა, რათა გაეპროტესტებინა შვედეთის მოქალაქის სიკვდილით დასჯა, რომელიც 2025 წლის ივნისში დააკავეს“, - ნათქვამია სამინისტროს
განცხადებაში და დასძენს, რომ მან „მკაცრად დაგმო“ სიკვდილით დასჯა.
ირანის ხელისუფლებამ 18 მარტს გამოაცხადა ჯაშუშობაში მსჯავრდადებული მამაკაცის სიკვდილით დასჯა ისრაელისა და შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ.
შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 18 მარტს განაცხადა, რომ მან ირანის ელჩი დაიბარა, რათა პროტესტი გამოეთქვა ისლამური რესპუბლიკის მიერ შვედეთის მოქალაქის სიკვდილით დასჯის გამო.
