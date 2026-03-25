დანიის საპარლამენტო არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა მმართველმა კოალიციამ მიიღო

დანიის პარლამენტის ვადამდელი არჩევნების შედეგად ყველაზე მეტი, ხმების 21,9% პრემიერ-მინისტრ მეტე ფრედერიკსენის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ მიიღო, თუმცა წინა არჩევნებთან შედარებით ათზე მეტი მანდატი დაკარგა.
მმართველმა კოალიციამ, რომელშიც სოციალ-დემოკრატებთან ერთად არიან მემარჯვენე-ლიბერალური პარტია „ვენსტრე“ და ლიბერალური პარტია „ზომიერებიც“, საერთო ჯამში მოიპოვეს პარლამენტის 179-დან 84 მანდატი, თუმცა ამ კოალიციის შენარჩუნება ეჭვქვეშ დგას.
- სამი პარტიის კოალიციას წინა არჩევნების შედეგად 85 მანდატი ჰქონდა და მთავრობის ფორმირება, რისთვისაც სულ მცირე 90 მანდატია საჭირო, ოთხი რეგიონული პარტიის თითო-თითო წევრისა და ერთი დამოუკიდებელი დეპუტატის მხარდაჭერით შეძლო.
სოციალ-დემოკრატმა მეტე ფრედერიკსენმა, რომელიც დანიის პრემიერ-მინისტრია 2019 წლის ივნისიდან, 25 მარტს განაცხადა, რომ მზად არის პრემიერად დარჩეს, თუმცა მთავრობის ფორმირება იოლი არ იქნება.
ფრედერიკსენის კონკურენტებად განიხილებიან დღევანდელი თავდაცვის მინისტრი პოულსენი(„ვენსტრე) და საგარეო საქმეთა მინისტრი რასმუსენი(„ზომიერები“). პოულსენმა უკვე განაცხადა, რომ სოციალ-დემოკრატებთან ერთად კოალიციურ მთავრობაში შესვლას აღარ აპირებენ.
24 მარტს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 77 ადგილი მოიპოვა ოპოზიციურმა მემარჯვენე-ცენტრისტულმა ბლოკმა. დანარჩენი მანდატები რამდენიმე პარტიაზე განაწილდა.
