ისრაელის სამრეწველო ზონაში აფეთქება და ხანძარი რაკეტის ნამსხვრევებმა გამოიწვია - არმია

"ჩვენი აზრით, რაკეტის ნამსხვრევები ჩამოვარდა“, - განაცხადეს სამხედროებმა, როდესაც სამხრეთ ისრაელში, ნეგევის უდაბნოში, ნეოტ ჰოვავის სამრეწველო ზონიდან ცაში სქელი შავი კვამლი ადიოდა.
კვირას გავრცელებულ ცალკე განცხადებაში პოლიცია იტყობინება, რომ: „ხანძარი, როგორც ჩანს, საბრძოლო მასალის ან გადატაცების დროს წარმოქმნილი ნამსხვრევების ზემოქმედებით იყო გამოწვეული“.
ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კვირა საღამოს განაცხადა, რომ რაკეტებით დაარტყა სამხრეთ ისრაელში მდებარე
სამრეწველო კომპლექსს.
AFP-ის მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს საწყობის დამწვარი გარსი, რომელსაც თეთრი, ნაცრისფერი და შავი კვამლის სქელი ღრუბლები ასდიოდა, როცა სახანძრო მანქანებმა ცეცხლს წყლის ძლიერი ნაკადები მიუშვირეს.
„ვითარება კონტროლს ექვემდებარება“, - განუცხადა AFP-ს სახანძრო ბრიგადის მეთაურმა, ეიალ კასპიმ და დასძინა, რომ სახანძრო ბრიგადები ხანძარს სავარაუდოდ, „უახლოეს რამდენიმე საათში“ მთლიანად ჩააქრობენ.
ისრაელის ზურგის ფრონტის სარდლობამ, რომელიც საგანგებო ვითარებაში სამოქალაქო პირების დაცვაზეა პასუხისმგებელი, კომპლექსის მახლობლად მცხოვრებ მოსახლეობას ტოქსიკური ნივთიერებების გაჟონვის საფრთხის გამო სახლში დარჩენისკენ მოუწოდა.
ბეერ-შევაში მდებარე სოროკას საავადმყოფომ განაცხადა, რომ დახმარება გაუწია თავდასხმის შედეგად მსუბუქად დაშავებულ ექვს ადამიანს.
ბეერ-შევადან 12 კილომეტრში მდებარე სამრეწველო ზონაში 40-ზე მეტი ქარხანაა განთავსებული, რომლებიც სპეციალიზებულია გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებსა და სამრეწველო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში.
კომპლექსზე დარტყმა ისრაელში სამრეწველო ობიექტთან დაკავშირებული მეორე ასეთი ინციდენტია მას შემდეგ, რაც 28 თებერვალს ირანთან ომი დაიწყო.
19 მარტს, ისრაელის მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთის სანავსადგურო ქალაქ ჰაიფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს.
ახლო აღმოსავლეთის ომი 28 თებერვალს ირანზე აშშ-სა და ისრაელის ერთობლივი დარტყმებით დაიწყო.
მას შემდეგ თეირანმა საპასუხო რეაგირება მოახდინა ისრაელისა და რეგიონის რამდენიმე სხვა ქვეყნის მიმართულებით რაკეტებისა და დრონების განუწყვეტელი ტალღებით.
ისრაელის სამხედროებმა კვირას AFP-ს განუცხადეს, რომ ქვეყნის სამხრეთში, სამრეწველო ზონაში აფეთქება შესაძლოა რაკეტის ნამსხვრევებმა გამოიწვია, მას შემდეგ, რაც მათ ირანიდან წამოსული ახალი ზალპი შენიშნეს.
