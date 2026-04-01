ანექსირებულ ყირიმში ჩამოვარდა რუსეთის სამხედრო-სატრანსპორტო თვითმფრინავი

თვითმფრინავთან კავშირი 31 მარტს საღამოს გაწყდა. 1 აპრილს, ადგილობრივი დროით დაახლოებით 02:00 საათისთვის რუსეთის სახელმწიფო მედიამ გაავრცელა თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ სამძებრო-სამაშველო ჯგუფმა კატასტროფის რაიონი აღმოაჩინა და ადგილიდან მიღებული ცნობით, „დაიღუპნენ ეკიპაჟის 6 წევრი და ბორტზე მყოფი 23 მგზავრი“.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ან-26(Ан-26) ტიპის თვითმფრინავებს იყენებს სამხედრო მოსამსახურეებისა და ტექნიკის საშუალო მანძილზე ტრანსპორტირებისთვის.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ყირიმში ჩამოვარდნილ თვითმფრინავზე დარტყმა არ ყოფილა და კატასტროფის წინასწარი მიზეზი ტექნიკური გაუმართაობაა.
რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოებმა „ტასმა“ და „რია ნოვოსტიმ“ კატასტროფის „ადგილზე მყოფ წყაროზე“ დაყრდნობით დაწერეს, რომ თვითმფრინავი კლდეს შეეჯახა. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია დადასტურებული არ არის.
