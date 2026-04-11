ირანის და აშშ-ის დელეგაციები პაკისტანში არიან სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის

აშშ-სა და ირანის წარმომადგენლები 11 აპრილს პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში ჩავიდნენ ექვსკვირიანი ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებისთვის. მანამდე თეირანმა მოლაპარაკება ეჭვქვეშ დააყენა, როცა განაცხადა, რომ ის ვერ დაიწყებოდა ლიბანში ზავის და სანქციების შერბილების პირობების გარეშე. ირანი თავისი დაბლოკილი აქტივების განთავისუფლებას ითხოვს მოლაპარაკებების დაწყებამდე.
აშშ-ის დელეგაციას ვიცეპრეზიდენტი ჯ.დ. ვენსი ხელმძღვანელობს და მასში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და სიძე ჯარედ კუშნერი შედიან. მას პაკისტანის მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურები და საგარეო საქმეთა მინისტრი იშაკ დარი, აშშ-ის წარმომადგენლები დახვდნენ.
ირანის დელეგაცია, პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაქერ ყალიბაფი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაყჩი ხელმძღვანელობით პაკისტანში ჩავიდა ისლამაბადში.
ეს იქნება აშშ-ირანის უმაღლესი დონის მოლაპარაკებები 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ. თუ ორივე მხარე პირისპირ მოლაპარაკებებს გამართავს როგორც მოსალოდნელია, ეს იქნება პირველი პირდაპირი მოლაპარაკებები 2015 წლის შემდეგ, როდესაც მათ მიაღწიეს შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე.
ყალიბაფმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება არ დაიწყება მანამ, სანამ არ შესრულდება ლიბანის და სანქციების თაობაზე პირობები.
ისრაელი და აშშ თვლიან, რომ ლიბანის წინააღმდეგ კამპანია არ არის ირან-აშშ-ს შორის ცეცხლის შეწყვეტის ნაწილი. თეირანი ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტას მოითხოვს.
ირანის სახელმწიფო მაუწყებლის თანახმად, ირანის დელეგაციის შეხვედრა პაკისტანის პრემიერმინისტრ შეჰბაზ შარიფთან დაახლოებით შუადღისას დაიგეგმა.
ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ყალიბაფმა განაცხადა, რომ ირანი მზადაა შეთანხმების მისაღწევად, თუ ვაშინგტონი შესთავაზებს იმას, რასაც ის რეალურ შეთანხმებას უწოდებს და ირანს თავის უფლებებს მიანიჭებს.
თეთრმა სახლმა ირანის მოთხოვნებზე კომენტარი დაუყოვნებლივ არ გააკეთა, მაგრამ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ირანელების ცოცხლად ყოფნის ერთადერთი მიზეზი შეთანხმებისთვის მოლაპარაკებაა.
„როგორც ჩანს, ირანელები ვერ აცნობიერებენ, რომ მათ არანაირი კარტები არ აქვთ ხელში, გარდა მსოფლიოსგან საერთაშორისო საზღვაო გზის მოკლევადიანი გამოძალვისა. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ისინი დღეს ცოცხლები არიან, მოლაპარაკებაა!“ - თქვა მან.
ისლამაბადში წყაროების ცნობით, წინასწარი მოლაპარაკებები პაკისტანის ოფიციალურმა პირებმა ორივე მხარის წინასწარ ჯგუფებთან ცალ-ცალკე გამართეს.
ირანის ნახევრად ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო Tasnim-ის ცნობით, მათ შორის იყო თეირანიდან ჩამოსული 70 წევრი, მათ შორის ეკონომიკური, უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური სფეროების ტექნიკური სპეციალისტები, ასევე მედია და დამხმარე პერსონალი. პაკისტანის მთავრობის წყაროს ცნობით, ქალაქში აშშ-ის დაახლოებით 100 წარმომადგენელი იმყოფებოდა.
პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად, მინისტრი იმედოვნებს, რომ აშშ და ირანი კონსტრუქციულ მოლაპარაკებებს გამართავენ „კონფლიქტის ხანგრძლივი და მდგრადი მოგვარების“ მისაღწევად.
პაკისტანელმა წყარომ განაცხადა, რომ ნაადრევია იმის თქმა, დასრულდება თუ არა მოლაპარაკებები 11 აპრილს და დასძინა, რომ მოლაპარაკებებისთვის ვადა არ დადგენილა.
ტრამპმა 7 აპრილს გამოაცხადა ომში ორკვირიანი ცეცხლის შეწყვეტა.
არ დაასრულებულა ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის ბლოკადა, რამაც გლობალური ენერგომომარაგების ყველაზე დიდი შეფერხება გამოიწვია.
არ შეჩერებულა ლიბანის დაბომბვა ისრაელის მხრიდან, რომელიც იქ ჰეზბოლას განადგურებას ცდილობს.
ისრაელისა და ლიბანის ოფიციალური პირები 14 აპრილს აპირებენ ვაშინგტონში მოლაპარაკებებს.
ისლამაბადის მოლაპარაკების დღის წესრიგში ასევე შედის ახალი მნიშვნელოვანი დათმობების მოთხოვნები, მათ შორის ირანის წინააღმდეგ მოქმედი იმ სანქციების გაუქმება, რომლებმაც წლების განმავლობაში დააზიანა მისი ეკონომიკა. შეხვედრების თემაა ჰორმუზის სრუტე, რომელიც ირანმა ჩაკეტა ომის დაწყების შემდეგ.
ენერგომატარებლების მსოფლიო ბაზარზე გატანის შეფერხებას მოჰყვა საწვავის მარაგების შემცირება და გაძვირება.
ირანი ასევე ითხოვს მიყენებული ზარალის კომპენსაციას.
