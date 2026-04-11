ირანული წყაროს ცნობით, აშშ დათანხმდა კატარსა და სხვა ბანკებში ირანის გაყინული აქტივების გათავისუფლებას

ირანის მაღალი რანგის წყაროს ნათქვამს იმოწმებს სააგენტო Reuters-ი, რომ აშშ დათანხმდა კატარსა და სხვა უცხოურ ბანკებში შენახული ირანის გაყინული აქტივების გათავისუფლებას.
სააგენტოს თანახმად, წყარო მიესალმა ამ ნაბიჯს, როგორც ვაშინგტონთან ისლამაბადში გამართული მოლაპარაკებების დროს შეთანხმების მიღწევის „სერიოზულობის“ ნიშანს.
აშშ-ს აქტივების გათავისუფლების შესახებ საკითხის თაობაზე საჯარო კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.
წყარომ, რომელმაც საკითხის მგრძნობელობის გამო ვინაობის გამხელა არ ისურვა, Reuters-ს განუცხადა, რომ აქტივების გათავისუფლება „პირდაპირ კავშირშია ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო გავლის უზრუნველყოფასთან.“
ეს თემა, სავარაუდოდ, მოლაპარაკებების მთავარი საკითხი იქნება.
ირანმა ისლამაბადში ომის შეწყვეტის თაობაზე მოლაპარაკების დაწყებამდე დააყენა პირობა, რომ ზავი ლიბანში ისრაელის ომსაც უნდა შეხებოდა და მისი აქტივები უნდა გაეთავისუფლებინათ.
პაკისტანის დედაქალაქში ორი მხარის შეხვედრა 11 აპრილისთვის დაიგეგმა. ეს არის აშშ-ირანის უმაღლესი დონის მოლაპარაკებები 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ. თუ ორივე მხარე პირისპირ მოლაპარაკებებს გამართავს, როგორც მოსალოდნელია, ეს იქნება პირველი პირდაპირი მოლაპარაკებები 2015 წლის შემდეგ, როდესაც მათ მიაღწიეს შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე.
