ღაზის სექტორში 11 აპრილს, ისრაელის ორი საჰაერო დარტყმის შედეგად, სულ ცოტა, შვიდი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა, განაცხადეს ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა.
დილით, ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში, ბურეიჯის ბანაკში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე საჰაერო დარტყმა განხორციელდა, რის შედეგადაც სულ ცოტა, ექვსი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო მეორე საჰაერო დარტყმა ბეით-ლაჰიაში მოხდა, რის შედეგადაც სულ ცოტა, ერთი ადამიანი დაიღუპა, განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა.
არ იყო ცნობილი, პირველი დარტყმის დროს დაღუპულთაგან რამდენი იყო პოლიციის თანამშრომელი.
ისრაელის სამხედრო ძალების განცხადებით, ბურეიჯში დარტყმა მას შემდეგ განხორციელდა, რაც მებრძოლი დაჯგუფება ჰამასის წევრები ყვითელ ხაზს მიუახლოვდნენ, რომელიც ისრაელის მიერ ოკუპირებული ღაზის ტერიტორიის ნახევარს გამიჯნავს. ისრაელს ბეით-ლაჰიაში დარტყმაზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.
ოქტომბერში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, ისრაელმა არაერთხელ გაუხსნა ცეცხლი ყვითელი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე მყოფ ადამიანებს და ხშირად ადანაშაულებდა მებრძოლებს ხაზის გადაკვეთის ან ჯარებზე თავდასხმის მცდელობაში.
მედიკოსებისა და პოლიციის წყაროების ცნობით, ოქტომბრიდან ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმების სერიამ ჰამასის მეთაურობით მოქმედი პოლიციის ათობით წევრი იმსხვერპლა. ისრაელის საჰაერო დარტყმებისას ამ კვირაში ღაზაში სულ ცოტა, 25 ადამიანი მოკლეს.
ისრაელმა და ჰამასმა გასული წლის ოქტომბერში აშშ-ის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რომელიც პალესტინის ტერიტორიაზე ძალადობის შეჩერებას ისახავდა მიზნად.
მას შემდეგ, ისრაელის თავდასხმების შედეგად ღაზაში სულ ცოტა, 700 ადამიანი დაიღუპა, იტყობინებიან იქაური ჯანდაცვის წარმომადგენლები. ისრაელის ცნობით, მებრძოლების თავდასხმებს იქ ოთხი ჯარისკაცი ემსხვერპლა.
ღაზაზე ისრაელის თავდასხმებს შვიდი ადამიანი ემსხვერპლა, აცხადებენ ჯანდაცვის უწყების ოფიციალური პირები
