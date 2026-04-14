უკრაინაზე რუსეთის მორიგი შეტევის ერთ-ერთი სამიზნე იზმაილის პორტი იყო

რუსეთის ჯარებმა გასულ ღამით უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანეს რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, დაზიანებულია საპორტო ინფრასტრუქტურა და სახლები.
ოდესის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლეჰ კიპერის ტელეგრამ-არხზე 14 აპრილს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რუსული დრონებით მასირებული შეტევის შედეგად იზმაილის პორტში დაზიანებულია პანამის დროშით მცურავი სამოქალაქო გემი, ბარჟა, მისადგომი და საპორტო დანადგარები. პორტის ტერიტორიაზე განადგურებულია ორი ავტობუსი და შვიდი მსუბუქი ავტომობილი. პორტის მახლობლად დაზიანებულია 6 კერძო სახლი და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა.
იზმაილის პორტი ოდესის ოლქის სამხრეთ-დასავლეთში, მდინარე დუნაიზე მდებარეობს.
გასულ ღამით რუსული დრონებით დარტყმის ქვეშ იყო ქალაქი ხარკოვიც.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, ხარკოვის შევჩენკოს რაიონში რუსული დრონი მოხვდა მრავალსართულიანი სახლის ერთ-ერთ ბინას. დაშავდა 44 წლის ქალი.
უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ 14 აპრილს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, 13 აპრილის საღამოდან რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 4 მართვადი საავიაციო რაკეტით და 129 უპილოტო საფრენი აპარატით.
ადგილობრივი დროით დილის რვა საათისთვის დადასტურებული იყო ერთი რაკეტის და 114 დრონის მოგერიება და 12 დრონით პირდაპირი დარტყმა 8 ადგილზე. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობითვე, ამ დროისთვის დაზუსტებული არ იყო ინფორმაცია სამი რუსული რაკეტის შესახებ.
უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შესახებ განაცხადა რუსეთის ხელისუფლებამ. ლიპეცკის ოლქის გუბერნატორ იგორ არტამონოვის ინფორმაციით, ქალაქ ელეცში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაშავდა, დაზიანებულია რამდენიმე სახლი.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 14 აპრილს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, 13 აპრილის საღამოს რვა საათიდან 14 აპრილის დილის შვიდ საათამდე ლიპეცკის, ბელგოროდის, ბრიანსკის, ვორონეჟის, კურსკის, როსტოვის და ტულის ოლქებში, ყირიმში და აზოვის ზღვის თავზე „გზად დაიჭირეს და გაანადგურეს“ 97 უკრაინული დრონი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, როგორც წესი, არ ასახელებს მოუგერიებელი დრონების რაოდენობას.
