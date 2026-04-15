უკრაინაში მსხვერპლია რუსეთის მორიგი მასირებული შეტევის შედეგად

15 აპრილს გამთენიისას ზაპოროჟიეს საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ივან ფედოროვმა სოციალური ქსელებით გაავრცელა ინფორმაცია, ქალაქ ზაპოროჟიეზე დარტყმა იყო დაახლოებით 05:00 საათისთვის.
დაიღუპა 74 წლის ქალი. დაზიანებულია სახლები, საწარმო, ავტოსადგომი და ჯიხური. ფედოროვის ცნობითვე, ხანძრები უკვე ლიკვიდირებულია.
ჩერკასის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით, რუსული დრონებით შეტევის შედეგად სამი ადამიანი დაიჭრა.
დნეპროპეტროვკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდრ განჟას ცნობით, დარტყმა იყო რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრის, ქალაქ დნიპროს ცენტრალურ ნაწილზე. დაიჭრა 29 წლის ქალი. დაზიანებულია 9-სართულიანი სახლი, ხანძარი გაჩნდა ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ შენობაში.
- რუსეთის ჯარებმა ქალაქ დნიპროზე სარაკეტო შეტევა მიიტანეს 14 აპრილსაც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპა 5 და დაიჭრა 20-ზე მეტი ადამიანი. იმავე დღეს, დრონებით შეტევის შედეგად ჩერკასის ოლქში 8 წლის ბიჭი დაიღუპა. დაშავდა 12 ადამიანი.
14 აპრილს, საღამოს ნორვეგიაში ვიზიტით მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ღამით მოსალოდნელია რუსული რაკეტებითა და დრონებით მორიგი მასირებული შეტევა.
