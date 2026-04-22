სუსი ამბობს რომ დააკავეს უცხო ქვეყნის ჯაშუში - რომელი ქვეყნის, ეს არ კონკრეტდება

"სისხლის სამართლის საქმეზე შეგროვებული მტკიცებულებებით დადგენილია, რომ დაკავებული პირი გადაიბირა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურმა და მას მიენიჭა შესაბამისი ფსევდონიმი" - თქვა სახელმწიფო უსაფრთხოების ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ, ლაშა მაღრაძემ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულზე.
უწყების ვერსიით, დაკავებულს დავალებული ჰქონდა სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის შეეგროვებინა ინფორმაცია.
– საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს დისლოკაციის ადგილების, ძალებისა და საშუალებების შესახებ. ასევე მათი დისლოკაციის ადგილების ფოტო და ვიდეოგადაღება.
– საქართველოში სტრატეგიული ობიექტების – მათ შორის ხიდების, საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალების და სხვა დანიშნულების ობიექტების განთავსების შესახებ, ასევე აღნიშნული ადგილების ფოტო, ვიდეოგადაღება და სხვა.
დანაშაული 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
საქართველოს იმ ორ მოქალაქეზე, რომლებსაც დაუსწრებლად წაუყენეს ჯაშუშობის ბრალდება, გამოცხადდება საერთაშორისო ძებნა.
ფორუმი