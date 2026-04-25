მალიში თავდასხმებია, არმია აცხადებს მასშტაბურ ოპერაციებზე

მალიში შაბათს ანტისამთავრობო, შეიარაღებულმა ჯგუფებმა კოორდინირებული თავდასხმები განახორციელეს დედაქალაქ ბამაკოზე და ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე რამდენიმე ქალაქზე. ხელისუფლება იუწყება "ერთდროულ კომპლექსურ იერიშებზე" და მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს - იუწყება სააგენტო Reuters-ი.
გაეროს მონაცემებით, დარტყმები განხორციელდა ბანაკოსთან ახლოს მდებარე სამხედრო ბაზაზე, ასევე ქალაქებზე მოპტი, გაო და კიდალი. აშშ-ის საელჩო თავის მოქალაქეებს შინ დარჩენისკენ მოუწოდებს.
არმიის განცხადებით, დილის 11 საათისთვის ვითარება კონტროლს დაექვემდებარა.
თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ოფიციალურად არც ერთ ჯგუფს არ უკისრია. თუმცა ძალოვან სტრუქტურებში Reuters-ის წყაროები იერიშებს უკავშირებენ ჯიჰადისტურ დაჯგუფებას, რომელსაც ურთიერთობა აქვს ტერორისტულ "ალ-ყაიდასთან" და ალიანს "აზავადის გათავისუფლების ფრონტთან".
ექსპერტები, რომლებსაც სააგენტო ესაუბრა, მომხდარს მიიჩნევენ ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბურ ესკალაციად და "სერიოზულ გამოცდად რეჟიმისთვის".
უკვე ათ წელიწადზე მეტია მალი აწყდება თავდასხმებს შეიარაღებული დაჯგუფებების მხრიდან, რომლებსაც კავშირი აქვთ ტერორისტულ ჯგუფებთან "ალ-ყაიდა" და "ისლამური სახელმწიფო", ასევე ტუარეგ სეპარატისტებთან.
სამხედროები, სათავეში ასიმი გოიტათი, ხელისუფლებაში მოვიდნენ 2020 და 2021 წლების გადატრიალების შემდეგ, ვითარების სტაბილიზაციის დაპირებებით - თუმცა ამ პირობის შესრულება არ ხერხდება.
ბოლო წლებში მალის ხელისუფლება ფსონს დებდა რუს დაქირავებულ მეომრებზე, თუმცა ასევე ცდილობდა დაახლოებას აშშ-სთან. Reuters-ის ცნობით, მხარეები განიხილავენ შეთანხმებას, რომელიც ვაშინგტონს საშუალებას მისცემს განაახლოს სადაზვერვო ფრენები ქვეყნის ტერიტორიის თავზე.
