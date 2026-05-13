დუმის კანონპროექტი: უცხოელებს გააძევებენ მიტინგებისთვის, სანქციების მოწოდებისა და "სამხედრო ფეიკებისთვის"

რუსეთის სახელმწიფო დუმამ პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების რუსეთიდან გაძევებას მიტინგებში მონაწილეობის, „რუსეთის შეიარაღებული ძალების დისკრედიტაციის“, სანქციების მოწოდებისა და ხულიგნობისთვის, იუწყება ტასი.
შემოთავაზებული ცვლილებები ეხება რუსეთის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს: რამდენიმე მუხლი შეიცავს ცალკეულ დებულებებს ჯარიმებისა და სასჯელების შესახებ რუსეთიდან ადმინისტრაციული გაძევების სახით, თუ დარღვევას ჩადის უცხოელი.
გაძევება მოჰყვება „არაავტორიზებული მიტინგების“, „რუსეთის შეიარაღებული ძალების დისკრედიტაციის“, „რუსეთისა და მისი მოქალაქეების წინააღმდეგ სანქციების მოწოდების“, ასევე საჯარო მოწოდებებს ქმედებების მიმართ, „რომლებიც არღვევს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიულ მთლიანობას“, გაფიცვაში მონაწილეობის ან მასში მონაწილეობაზე უარის თქმის იძულებას, საგანგებო რეგულაციების დარღვევას, კონტრტერორისტულ ოპერაციებს ან საომარ მდგომარეობას, არაავტორიზებულ ადგილებზე სროლას, მოძრაობის შეფერხებას, პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას და წვრილმან ხულიგნობას.
ინიციატივის ავტორები, იუწყება ტასი, ასევე გამოვიდნენ წინადადებით, მიგრანტები დეპორტირებულ იქნენ ექსტრემიზმთან და „დესტრუქციულ ინფორმაციასთან“ დაკავშირებული დანაშაულისთვის. ეს მოიცავს „რელიგიური სიმბოლოების შეურაცხყოფას“, სიძულვილის ან მტრობის წაქეზებას, ექსტრემისტული ან ნაცისტური სიმბოლოების პოპულარიზაციას და სიტყვის თავისუფლების ბოროტად გამოყენებას „საშიში ინფორმაციის გავრცელების მიზნით“.
თავის განმარტებით ბარათში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიგრანტებთან დაკავშირებული მასობრივი ჩხუბი და არეულობები ახსენა. უწყებამ აღნიშნა, რომ მიგრაციული ნაკადები „ხშირად ზრდის კონფლიქტის დონეს და ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის იდეოლოგების მიერ ქსენოფობიური ძალადობის დამატებით გამართლებას წარმოადგენს“.
მიგრანტთა დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელმა ვადიმ კოჟენოვმა განაცხადა, რომ შემოთავაზებული კანონპროექტი მცირე გავლენას მოახდენს მიგრანტებზე, რადგან ისინი არ არიან მიდრეკილნი მასობრივად ჩადენილი დარღვევებისკენ, ჩხუბისთვის კი მათ უკვე ახლა ასახლებენ ქვეყნიდან 30-40 წლით.
სახელმწიფო დუმის სპიკერმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა აღნიშნა, რომ დეპორტაცია, როგორც სასჯელი, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 22 მუხლითაა გათვალისწინებული; ახალი კანონპროექტი ამ სიის 43 მუხლამდე გაფართოებას გვთავაზობს.
რუსეთის ხელისუფლებამ 2024 წლის მარტში „კროკუს სიტი ჰოლში“ მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მითითებით აიღო იმიგრაციის შესახებ კანონმდებლობის გამკაცრების კურსი. ამ პერიოდში სახელმწიფო დუმამ ათობით ანტიიმიგრანტული ინიციატივა განიხილა.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო კონტროლირებადი პირების რეესტრის შემოღება, რომელიც მოიცავს ყველა უცხოელ მოქალაქეს, რომლებმაც სავარაუდოდ დაარღვიეს იმიგრაციის შესახებ კანონები. რეესტრში შეყვანის შემდეგ მათ ემუქრებათ შეზღუდვები გადაადგილებაზე, საბანკო საქმიანობაზე, ქორწინებაზე, მანქანის მართვაზე და მათი უფლებების სხვა შეზღუდვები.
რუსეთმა ასევე შეცვალა დეპორტაციისადმი მიდგომა (2025 წლის 5 თებერვლის მდგომარეობით, დეპორტაციის ბრძანებებს გასცემს არა სასამართლო, არამედ თანამდებობის პირი, ანუ პოლიციის განყოფილების უფროსი, რომლის ქვეშევრდომებმა, მაგალითად, დააკავეს უცხოელი მოქალაქე) და აუკრძალა მიგრანტ ბავშვებს სკოლაში შესვლა რუსული ენის ტესტის ჩაბარების გარეშე (ამან უცხოელი არასრულწლოვნების 80%-ზე მეტი კონსტიტუციურად გარანტირებული განათლების უფლების გარეშე დატოვა).
