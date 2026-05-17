იტალიის პრემიერმინისტრი ჩადის მოდენაში მანქანის ინციდენტის შემდეგ

იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი კვირას მოდენაში ჩადის მას შემდეგ, რაც იქ მომხდარი ინციდენტის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. მელონიმ გააუქმა ნიქოზიაში კვიპროსის პრეზიდენტთან შეხვედრა, იუწყებიან სამთავრობო წყაროები.
მელონიმ მოინახულა ინციდენტისას დაშავებული პირები.
ცნობით, იტალიის პრეზიდენტი სერჯიო მატარელა ასევე გაემგზავრება იტალიის ჩრდილოეთში, მოდენაში, სადაც წინა დღეს, იტალიაში დაბადებულმა და მაროკული წარმოშობის 30 წლის მამაკაცმა ქალაქის ცენტრში მანქანა შეაჯახა ადამიანების ჯგუფს, რის გამოც რვა პირი დაშავდა, მათგან ოთხი მძიმედ.
სავარაუდო მძღოლმა გაქცევა სცადა და სამი გამვლელიდან, რომლებიც მისი შეჩერებას ცდილობდნენ, ერთ-ერთი დანით დაჭრა. მოგვიანებით ის პოლიციამ დააკავა.
მოდენის პროკურატურა კვირას იტყობინება, რომ რომ ეჭვმიტანილის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს ხოცვა-ჟლეტისა და ფიზიკური დაზიანების ბრალდებით და დასძინეს, რომ მიმდინარეობს მისი ქმედებების მოტივის დადგენა.
მათი თქმით, მამაკაცი ფეხით მოსიარულეებს ქალაქის ხალხმრავალ ცენტრში მანქანით „განურჩევლად, შემთხვევით და განზრახ“ დაეჯახა.
„მან 2022 წელს … ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გამო მკურნალობა გაიარა, რის შემდეგაც ის ყურადღების მიღმა დარჩა“, - განუცხადა მოდენას მერმა, მასიმო მეცეტიმ შაბათს გვიან მაუწყებელ RaiNews24-ს.
ზოგიერთმა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსმა ინციდენტი სწრაფად გამოიყენა, როგორც იმიგრაციის კონტროლის შემდგომი გამკაცრების გამართლება, მიუხედავად იმისა, რომ სავარაუდო დამნაშავე იტალიის მოქალაქეა.
თუმცა, ქალაქის ცენტრისტ-მემარცხენე მერმა, მეცეტიმ, აღნიშნა, რომ ორი ეგვიპტელი მოქალაქე მონაწილეობდა დანით შეიარაღებული მძღოლის შეჩერებაში, როდესაც ის გაქცევას ცდილობდა.
პროკურორების თქმით, მძიმედ დაშავებულთა შორის ორმა ფეხები დაკარგა, ერთი კი სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაშია.
