რუსეთმა სამი სომხური მწარმოებლის ღვინისა და კონიაკის გაყიდვა აკრძალა

რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალურმა სამსახურმა (როსპოტრებნადზორმა) სამი მსხვილი სომხური მწარმოებლის ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვა შეაჩერა.
უწყების პრესსამსახურის ცნობით, ლაბორატორიულმა შემოწმებამ აჩვენა, რომ სასმელები არ აკმაყოფილებდა საჭირო ფიზიკურ და ქიმიურ სტანდარტებს.
აკრძალვა ვრცელდება დახურული სააქციო საზოგადოება/დსს/ „ვედი-ალკო“-ს, შპს „აბოვიანის კონიაკის ქარხნის“ და შპს „შაჰნაზარიანის“ ღვინისა და კონიაკის სახლის“ მიერ წარმოებულ ღვინოებსა და კონიაკებზე. მათ შორისაა „გეტაპ ვერნაშენის“ ნახევრადტკბილი წითელი ღვინო, „ვედი ალკოს“ მშრალი თეთრი ღვინო, „5-ვარსკვლავიანი სომხური კონიაკი“ და „შაჰნაზარიანის XO“ კონიაკი.
ასევე „როსსელხოზნადზორმაც“ დააწესა შეზღუდვები სომხეთიდან ყვავილების შემოტანაზე. ეს აიხსნება „რუსეთის ფიტოსანიტარიული უსაფრთხოებისა და საექსპორტო პოტენციალის დაცვის“ აუცილებლობით.
გარდა ამისა, „როსპოტრებნადზორმა“ აკრძალა სომხეთიდან რუსეთში „ჯერმუკის“ მინერალური წყლის შეტანა და გაყიდვა. უწყების განცხადების თანახმად, შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ წყლის ქიმიური შემადგენლობა არ შეესაბამება მის ეტიკეტს და ჰიდროკარბონატ-იონების შემცველობა აჭარბებს დასაშვებ დონეს.
რუსეთის ხელისუფლება მრავალი წლის განმავლობაში ახორციელებს აკრძალვების შემოღების პრაქტიკას ამა თუ იმ პროდუქტის შემოტანაზე იმ ქვეყნებიდან, რომლებთანაც მათი ურთიერთობები უარესდება.
1 აპრილს სომხეთის პრემიერმინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვს ეწვია და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. მან გამოაცხადა სომხეთის ОДКБ-ში (კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია) მონაწილეობის შეჩერების და მისი ევროკავშირთან დაახლოების შესახებ, რაც იმით ახსნა, რომ ორგანიზაცია არ ჩაერია მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებულ სიტუაციაში, მან ასევე ერთმანეთს შეადარა ორი ქვეყნის რეჟიმები.
მანამდე, რუსი მილიარდერი სამველ კარაპეტიანი სომხეთში დააკავეს და შინაპატიმრობაში მოათავსეს გადატრიალებისკენ საჯარო მოწოდებების ბრალდებით.
