თეთრ სახლის მახლობლად სროლის შემდეგ პოლიციის ძალებია მობილიზებული

აშშ-ის საიდუმლო სამსახურმა 23 მაისს განაცხადა, რომ თეთრი სახლის მახლობლად სროლა იყო.
სროლაში ეჭვმიტანილი პირი დაჭრილია და ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, აცხადებს აშშ-ის სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელი
საიდუმლო სამსახურის წარმომადგენელმა ენტონი გულიელმიმ BBC-ის აშშ-ის პარტნიორ CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ სააგენტოს ჰქონდა ინფორმაცია „მე-17 ქუჩისა და პენსილვანიის გამზირის მახლობლად სროლის შესახებ“.
FBI-ის დირექტორმა კეშ პატელმა განაცხადა, რომ FBI ადგილზე იმყოფებოდა საიდუმლო სამსახურის მხარდასაჭერად.
შემთხვევის ადგილი შეზღუდულია და სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლები არ დაშავებულან - განაცხადა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელმა.
ABC News-ის კორესპონდენტი სელინა ვანგი სოციალური მედიისთვის ვიდეოს იწერდა, როდესაც, სავარაუდოდ, სროლა გაისმა და მიწაზე გაწოლილმა სროლის ხმა ჩაიწერა. მისი თქმით, ათეულობით გასროლის ხმა გაისმა.
ამ დროს აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში იმყოფებოდა და ირანთან შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებაზე მუშაობდა.
79 წლის ტრამპი სამი სავარაუდო მკვლელობის მცდელობის სამიზნე გახდა, რომელთაგან
ბოლო მოხდა 25 აპრილს, როდესაც შეიარაღებულმა მამაკაცი საბანკეტო
დარბაზთან ახლოს, სადაც ტრამპი მედიაგალას ესწრებოდა, უსაფრთხოების საკონტროლო პუნქტი შეიჭრა.
