რუსეთმა კიევს დაარტა, არის მსხვერპლი

ომში მყოფი ქვეყნის დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონში სულ მცირე 10-ჯერ გაისმა აფეთქების ხმა.
„დედაქალაქი მასშტაბური სარაკეტო დარტყმის ქვეშ მოექცა. მოსალოდნელია ისევ. დარჩით თავშესაფარში!“ - მიმართა მოსახლეობას კიევის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ტიმურ ტკაჩენკომ.
აფეთქებების შედეგად დაზიანდა:
- რამდენიმე მრავალსართულიანი კორპუსი;
- სკოლა;
- ბაზრის ტერიტორია.
დილის 08:00 საათის მონაცემებით, 28 დაშავებული საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მათ შორის ორი ბავშვია, სამის მდგომარეობა კი მძიმეა.
- რუსეთმა უკრაინაში ომი 2022 წლის 24 თებერვალს დაიწყო. მას შემდეგ არაერთი დარტყმა მიიტანა სტრატეგიულ ობიექტებზე, საავადმყოფოებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე. საპასუხო დარტყმებს ახორციელებს უკრაინაც.
- ომის დაწყების პირველივე დღეებიდან, უკრაინაში რამდენიმე ასეული ქართველი მოხალისე იბრძვის.
