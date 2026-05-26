გაეროში დაგმეს რუსეთის მუქარა კიევში უცხო ქვეყნების საელჩოების მისამართით

26 მაისს ნიუ-იორკში გამართულ გაეროს სხდომაზე თითქმის 50-მა ქვეყანამ გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც დაგმეს კიევში უცხო ქვეყნების საელჩოების მისამართით რუსეთის მუქარა.
25 მაისს რუსეთმა მოუწოდა, თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობის ევაკუაცია მოახდინოს და გააფრთხილა კიევზე სისტემატური თავდასხმების მზადების შესახებ. მსგავსი გაფრთხილებები .
გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა, ანდრი მელნიკმა, წაიკითხა განცხადება, რომელსაც მხარი დაუჭირეს ევროპის ქვეყნებმა, იაპონიამ და სამხრეთმა კორეამ.
გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიუ გუტერეშმა განაცხადა, რომ ის „ღრმად შეშფოთებულია“ რუსეთის განცხადებით.
„ახლა უფრო მეტად, ვიდრე ოდესმე, მნიშვნელოვანია თავიდან ავიცილოთ კონფლიქტის ესკალაცია, რომელმაც უკვე უზარმაზარი ზიანი მიაყენა მშვიდობიან მოსახლეობას და რომელმაც კიდევ უფრო შეიძლება დაგვაშოროს მშვიდობის ძიებას,“ თქვა მან.
26 მაისს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა, მარკო რუბიომ, გამოაცხადა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა, დაურეკა მას, რათა პირადად ეთხოვა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის საელჩოს ევაკუაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. რუბიოს კომენტარი არ გაუკეთებია ტრამპის რეაქციაზე ან იმაზე, ევაკუირებულ იქნებოდა თუ არა აშშ-ის საელჩო და კიდევ ერთხელ გაიმეორა მოწოდება ომის დასრულების შესახებ.
ევროკავშირისა და ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის წარმომადგენლებმა უკვე განაცხადეს, რომ კიევიდან საელჩოების ევაკუაციას არ მოახდენენ.
23-24 მაისის ღამეს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მასშტაბური იერიში განახორციელეს, რასაც რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და ასამდე დაიჭრა. ევროკავშირის მრავალი ქვეყნის წარმომადგენელმა დაგმო თავდასხმა.
უკრაინაზე თავდასხმა რუსეთის პასუხი იყო 21-22 მაისის ღამეს ლუგანსკის ოლქის რუსეთის მიერ კონტროლირებად ნაწილში, სტარობელსკში, კოლეჯისა და საერთო საცხოვრებლის შენობაზე თავდასხმაზე, რომელსაც, როგორც აცხადებენ, 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რუსეთის პრეზიდენტმა ამას ტერაქტი უწოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სტარობელსკზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდასხმა „ბოლო წვეთი იყო“ და მოუწოდა კიევის მაცხოვრებლებს „მოერიდონ სამხედრო და ადმინისტრაციულ ინფრასტრუქტურას“.
უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ სტარობელსკზე თავდასხმის სამიზნე იყო სამხედრო ობიექტი - რუსეთის ცენტრ „რუბიკონის“ შტაბი.
