ანექსირებულ სევასტოპოლზე მასირებული შეტევა იყო

გასული ღამის განმავლობაში აფეთქებები იყო რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქალაქ სევასტოპოლში. ადგილობრივმა დე ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა სევასტოპოლზე შეტევა მიიტანეს დრონებით და რაკეტებით.
ოფიციალურად დადასტურებულია დარტყმა რუსეთის ცენტრალური ბანკის და კიდევ ერთ შენობაზე. არის ცნობები, რომ შეტევა იყო რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბსა და სამხედრო აეროდრომებზე.
მოსკოვის მიერ სევასტოპოლის ე.წ. გუბერნატორად დანიშნული მიხაილ რაზვოჟაევის ტელეგრამ-არხზე 27 მაისის დილის რვა საათისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რაკეტა მოხვდა რუსეთის ცენტრალური ბანკის სამხრეთის სამმართველოს შენობას, სახურავზე ხანძარია და დაზიანებულია მეზობლად მდებარე სახლები.
რაზვოჟაევის თანახმად, წინასწარი მონაცემებით, უკრაინის ძალებმა სევასტოპოლზე შეტევისთვის გამოიყენეს რაკეტები Storm Shadow(ბრიტანულ-ფრანგული წარმოების ფრთოსანი რაკეტა).
ე.წ. გუბერნატორმა შეტევების სამიზნე რაიონებად დაასახელა ფიოლენტის კონცხი, სევასტოპოლის უბე და უბე ომეგა, სადაც რაზვოჟაევის თანახმად, 20-ზე მეტი დრონი ჩამოაგდეს.
რაზვოჟაევის ინფორმაციით, რაკეტამ სევასტოპოლის გოგოლის ქუჩის რაიონში დააზიანა ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც უმოქმედო იყო, დარტყმის ტალღამ კი ზიანი მიაყენა ახლომდებარე სახლებს.
ტელეგრამ-არხი „კრიმსკი ვეტერ“ წერს, რომ სევასტოპოლში დარტყმა იყო რუსეთის შავი-ზღვის ფლოტის შტაბის შენობაზე, რომელიც გოგოლის ქუჩაზე მდებარეობს. ამავე წყაროს თანახმად, შეტევები იყო ბელბეკის, საკის და კაჩის სამხედრო აეროდრომებზე.
უკრაინას ანექსირებულ სევასტოპოლზე შეტევის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს.
