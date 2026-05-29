აქტივისტ ზურაბ მენთეშაშვილს 9-თვიანი პატიმრობა მიესაჯა ქუჩის გადაკეტვის საქმეზე

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა, დღეს 29 მაისს 9 -თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა 61 წლის აქტივისტს ზურაბ მენთეშაშვილის გზის გადაკეტვის საქმეზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეზე. ვინადან ის გასული წლის 1 ნოემბრიდან იმყოფება პატიმრობაში ციხეს 1 აგვისტოს, ანუ დღეიდან 2 თვეში დატოვებს.
"მიყვარს ჩემი სამშობლო, მისთვის ყველაფერს გავაკეთენ... ეს [ქუჩის გადაკეტვა] თუ დანაშაული ყოფილა, არ ვიცოდი… აქა ვდგავარ და სხვაგვარად არ ძალმიძს, მეოთხედ დამიჭირეთ თუ გინდათ. კახელი ვარ და სიჯიუტე მახასიათებს”, - თქვა ზურაბ მენთეშაშვილმა სასამართლო სხდომაზე საბოლოო სიტყვაში.
ზურაბ მენთეშაშვილი, თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, პროდასავლური აქციების ყოველდღიური მონაწილე, 31 ოქტომბერს ქუჩის გადაკეტვის გამო დააკავეს სისხლის სამართლის მუხლით.
იმის გამო, რომ ის მანამდე ამავე მიზეზით ადმინისტრაციული წესითაც იყო დაკავებული, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა.
მას შეეხო „ქართული ოცნების“ მიერ ინიციირებული და დაჩქარებული წესით მიღებული კანონი, რომლის თანახმად, გზის „ხელოვნურად გადაკეტვა“ ან აქციაზე „პირბადით ყოფნა“ 15 დღემდე პატიმრობით ისჯება.
თუ პოლიცია ადამიანს იმავე ბრალდებით განმეორებით დააკავებს, მაშინ მას ერთ წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ზურაბ მენთეშაშვილს მოსამართლე ლია გარშაულიშვილმა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე კი მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილი გახდა.
მენთეშაშვილის ადვოკატ ჯანო ჭკადუა მიიჩნევდა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის ის მუხლი, რომლითაც ზურაბ მენთეშაშვილი გაასამართლეს, არაკონსტიტუციურია.
მისი დასკვნითი სიტყვის თანახმად, სისხლის სამართლის კოდექსის 347-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილები სისხლის სამართლის წესით დასჯად ქმედებად გასაზღვრავს ისეთ ქმედებას, რომელსაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი იცავს - მათ შორის ნიღბის ტარებას ან ისეთ შეკრებებში მშვიდობიან მონაწილეობას, რომლებიც კანონის დარღვევად მიიჩნევა, ან გზის სავალი ნაწილის ბლოკირებას.
„აღნიშნული ცვლილებები თავისუფლების აღკვეთას სტანდარტულ სასჯელად აქცევს. შესაბამისად, შედეგად ვიღებთ შეკრების თავისუფლებაში ჩარევასა და ინტენსიურ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ფორმას, მხოლოდ მშვიდობიან შეკრებაში მონაწილეობის უფლების განხორციელებისთვის“, - აცხადებდა ადვოკატი.
მისივე თქმით, ვიდეომტკიცებულება ზურაბ მენთეშაშვილის სიმართლეს ადასტურებდა და არა ბრალეულობას. ამ მტკიცებას არ იზიარებდა პროკურატურა.
